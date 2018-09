Sánchez plantea un referéndum sobre un nuevo Estatut y el soberanismo se desmarca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto este lunes sobre la mesa la posibilidad de que se celebre en Cataluña un referéndum sobre un nuevo Estatut, pero no sobre la independencia, una idea de la que se han desmarcado las fuerzas independentistas al considerarlo un escenario superado.



Sánchez, en declaraciones a la SER, ha asegurado que el Gobierno no se levantará de las comisiones bilaterales que ha retomado con la Generalitat, diga lo que diga el president Quim Torra, que mañana protagonizará una conferencia en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para fijar un rumbo político para los próximos meses.





"Lo único que espero es que acierte, que muestre compromiso", ha señalado Sánchez, quien no tiene en mente ahora aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, si bien es "un instrumento perfectamente constitucional y legítimo para volver a reubicar a Cataluña en la legalidad, el Estatuto y la Constitución" y, si fuera necesario volver a utilizarlo, "el Gobierno de España actuará"

A su juicio, la votación que debe haber en Cataluña "no puede ser por la independencia o la autodeterminación", como reclama el Govern de Torra, "sino por un fortalecimiento del autogobierno, que es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana".



Preguntado por si eso pasa por un referéndum, Sánchez ha precisado: "Sin duda alguna. Es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación".



Y eso pasa, ha señalado, por la votación de un nuevo Estatut, porque ha resaltado que el que existe en la actualidad no fue votado por Cataluña, y eso supone un problema político.

Precisamente este lunes Torra ha explicado en TV3 que este verano ha intercambiado "un par de whatsapps" con Sánchez, con quien intenta poner fecha a un segundo encuentro entre ambos "en torno al mes de octubre", tras el que mantuvieron el 9 de julio en la Moncloa

Al hilo de la propuesta de "referéndum por el autogobierno", la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha replicado que el "consenso" en Cataluña es sobre el derecho a decidir y ha calificado el "debate" sobre el Estatut de "pantalla pasada, superada hace bastantes años".



"Nos sorprende que volvamos a un estadio tan anterior", ha agregado Artadi.



La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reclamado a Sánchez que sea "valiente" y, en vez de proponer un "referéndum sobre el autogobierno", ponga sobre la mesa uno de autodeterminación, tal y como, ha asegurado, "pide la ciudadanía de Cataluña".



La dirección de ERC se reúne esta tarde para trazar su vía hacia la "república" con un plan a largo plazo que pasa por el "diálogo" con el Estado, en vísperas de la conferencia de Torra.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado la propuesta de referéndum de Sánchez, que ha tachado de "barbaridad" y que demuestra en su opinión que "un partido nacionalista" como el PSC se ha "apoderado" del PSOE

Mientras tanto, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha anunciado la presentación ante el registro del Parlament de una petición para que el jueves 6 de septiembre se celebre un "pleno de conmemoración" del primer aniversario del "golpe a la democracia" del independentismo.



El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido a Torra que en su conferencia de mañana "no cierre ninguna puerta al diálogo" y se dirija a todos los catalanes, además de advertirle de que las sentencias judiciales "deben ser acatadas".



La coportavoz de Podemos Noelia Vera ha afirmado que el primer paso para normalizar la situación en Cataluña es que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat "se sienten" a dialogar y se revise la situación de los políticos catalanes que permanecen en prisión.



El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha opinado que el planteamiento de Sánchez a favor de un referéndum sobre un nuevo Estatut evidencia un "gran pacto oculto" con Quim Torra y Carles Puigdemont y ha advertido de que estos no se conformarán con una "modificación" estatutaria.



Mañana, el expresidente catalán Artur Mas viajará a Waterloo para reunirse con su sucesor en el cargo, Carles Puigdemont, con el fin de abordar el nuevo curso político, a un mes de que la Crida Nacional per la República, nuevo movimiento independentista promovido desde JxCat, celebre su convención fundacional.