Sánchez se presentará a las primarias si así lo quiere la militancia

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avanzado hoy que meditará con la militancia si se presenta a las primarias para dirigir el partido, algo que según ha reconocido le gustaría: "No voy a faltar a la cita".



En una entrevista en `Salvados' en la que repasa los acontecimientos que le llevaron a dimitir como líder del PSOE y como diputado, Sánchez ha abogado hoy por un mayor entendimiento y colaboración entre el PSOE y Podemos, partido sobre el que ha reconocido equivocarse.



"He cometido errores: en el primer Comité Federal taché a Podemos de populistas. No sabía exactamente qué era Podemos. No supe entender la cantidad de gente que quiere renovar la política detrás de Pablo Iglesias", ha señalado Sánchez



Sánchez ha confesado que decidió oponerse a la investidura de Rajoy -lo que finalmente causó su renuncia- tras este le dijo que necesitaba al PSOE tanto para la investidura como para gobernar.



También ha dicho haber recibido, a raíz de su dimisión, mensajes de políticos como Manuela Carmena, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Ruiz Gallardón. "Lo que me ha sorprendido es que hay dirigentes del PSOE que no me han escrito desde entonces", ha zanjado.



En el día de hoy, el ex secretario general del PSOE ha lanzado en en su web una campaña de inscripciones para "recuperar y reconstruir" el PSOE, según ha anunciado en su cuenta de Twitter.