Sánchez dice que dimitirá si el Comité Federal apoya la abstención a Rajoy

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes que los miembros del Comité Federal deben pronunciarse mañana sobre el voto de los socialistas ante un gobierno de Mariano Rajoy. Su propuesta es que se decida si "se monta una gestora que lleve al partido a que gobierne Rajoy", mediante una abstención, o se mantiene el `no` al PP y se le pone fecha ya al congreso.



Así lo ha anunciado en una comparecencia sin preguntas en la sede del partido en Ferraz, en la que ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el partido y ha pedido que la cita de este sábado no se dedique a "interminables" discusiones reglamentarias.



Según ha dicho, lo que tiene que decidir es su posición ante una investidura del presidente del Gobierno en funciones, porque "ésta y no otra es la cuestión de fondo" y "el auténtico debate" que hay que tener.



"O se monta una gestora, como algunos pretenden, para que lleve al PSOE a que gobierne Mariano Rajoy a través de la abstención, o deciden los militantes en un congreso y mantenemos el no a Rajoy e intentamos un gobierno alternativo de cambio y transversal, como aprobó el Comité Federal", ha señalado el líder del PSOE, que ha defendido que él no puede "administrar" una decisión que no comparta.



Fuentes socialistas han explicado después que, con este mensaje, Sánchez ha querido "centrar el debate" de este sábado. No se trata de un cambio del orden del día, han explicado, sino que se mantiene lo previsto en la convocatoria de este jueves.



Es decir, que se someterá a votación convocar un congreso en noviembre, con primarias el 23 de octubre, y se entenderá que si Sánchez no logra sacar adelante esta propuesta, dará un paso atrás para que se monte una gestora.