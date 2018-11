Sánchez respalda la candidatura de Díaz en el que podría ser su único mitin de campaña

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apoyado este domingo a la presidenta andaluza, Susana Díaz, en un acto multitudinario en Chiclana (Cádiz), que todo apunta a que será el único en el que Sánchez participe durante toda la campaña electoral, debido a su intensísima agenda internacional.



Sánchez y Díaz han reunido, en una tradicional bodega en pleno centro de la ciudad, a unas 1.700 personas, aunque solo 1.200 han podido entrar, por falta de aforo, en la nave en la que Sánchez ha llamado a conseguir una "victoria rotunda" el próximo 2 de diciembre "para que no haya bloqueos" en el Parlamento andaluz.



"¡Esto está abarrotado, como en los mejores tiempos!", se ha felicitado el telonero del acto y alcalde de Chiclana, José María Román, uno de los primeros alcaldes andaluces que apoyó a Sánchez frente a Díaz en las primarias de hace año y medio por el liderazgo del PSOE, en las que la mayoría de la provincia de Cádiz se declaró "sanchista".



Año y medio después -con Díaz en San Telmo y él en Moncloa-, como pronosticó el hoy presidente en la campaña andaluza de 2015-, Chiclana ha sido el marco del que podría ser el único acto de Sánchez en Andalucía en los quince días de campaña electoral, una vez que la cumbre del Brexit convocada para el próximo domingo, día 25, le obligará a cancelar el otro acto en el que tenía previsto participar ese día junto a Díaz en Marbella (Málaga).



De los once días que quedan de campaña andaluza, Sánchez estará ocho fuera de España -en Marruecos, Cuba, Bruselas e Islandia- y los tres restantes tiene compromisos oficiales como la cumbre hispanoportuguesa de Valladolid, además de la sesión de control en el Congreso y el Senado.

Recién llegado de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Antigua (Guatemala), el presidente no solo ha repasado su acción de gobierno, sino que también ha tenido un guiño para los "sanchistas" gaditanos

"Antes del 2 de junio, de la toma de posesión de mi Gobierno, mucha gente decía que el futuro ya no pertenecía al PSOE y que nunca más un Gobierno socialista estaría al frente del país. Os quiero dar las gracias a los militantes y compañeros de Andalucía, porque nunca perdisteis la esperanza", les ha dicho.

Ante ellos, Sánchez también ha proclamado que "el tren de las victorias socialistas tiene su primera parada en Andalucía y la segunda, en las municipales y autonómicas de mayo"

Ha sido un mitin con olor a vino, no solo interrumpido por los gritos, aplausos y apreciaciones espontáneas de los asistentes, sino también por el desmayo de un hombre y por los gritos de una mujer a la que han desalojado de la sala por increpar a Díaz con una pancarta en la que podía leerse "Susana, corrupta, yo voto nulo por mis hijos y mis nietos".



La presidenta, que ha interrumpido su discurso cinco minutos para interesarse por el hombre, ha buscado enseguida a un responsable: "¡Juan, esto pasa por buscar un sitio chico para un partido grande!", ha regañado a su secretario de Organización, Juan Cornejo.



No se ha callado, sin embargo, ante el intento de boicoteo de la mujer y, mientras los servicios de seguridad la desalojaban de la sala, la presidenta ha aprovechado para pedir a los suyos que no vayan a mítines de otros partidos a hacer esas cosas.