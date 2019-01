Sánchez subraya su "voluntad firme" de resolver la crisis catalana

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó este miércoles que su Gobierno "sí tiene la voluntad firme" de resolver mediante el diálogo y desde el respeto a la Constitución y el Estatuto autonómico la situación en Cataluña.

En su réplica a los portavoces de los grupos del Parlamento Europeo, Sánchez recordó a los eurodiputados que el 52 por ciento de los catalanes apoyó a fuerzas no independentistas en las anteriores elecciones regionales frente a un 48 por ciento que sí las votó, y recalcó por eso que hay una mayoría social -aunque no sea parlamentaria- que no quiere la independencia.

Por eso insistió en que el independentismo debe abrir un "diálogo sincero" con esa mayoría social que no quiere la separación. "Cataluña debe hablar con Cataluña y España debe facilitar ese diálogo de las dos dimensiones", apuntó.

Asimismo señaló que la diferencia entre lo ocurrido en Cataluña con otras regiones europeas que han vivido tensiones territoriales es que las fuerzas independentistas catalanas no respetaron las sentencias de los tribunales españoles y quebraron las normas constitucionales.