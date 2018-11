Sandra Sabatés: "Las mujeres pelean unidas y sin violencia"

El feminismo es una lucha pacífica por los derechos, una pelea sin violencia de mujeres que caminan juntas por la igualdad, según explica la comunicadora Sandra Sabatés, que mañana publica un ensayo para recuperar el legado de las referentes del feminismo español del último siglo y medio.

En "Pelea como una chica" (Ed. Planeta), la presentadora de "El Intermedio" reivindica la figura de 31 mujeres que lucharon por acabar con la desigualdad y que avivaron y contribuyeron al feminismo en España, indica en una entrevista con Efe.

Junto a la ilustradora Ana Juan, Sabatés (Granollers, Barcelona, 1979) recupera de un injusto olvido a Teresa Claramunt, María de la O Lejárraga, Marga Gil Roësset, Margarita Nelken, María Luz Morales, Mercedes Formica, María Telo, María Blanchard, Ernestina de Champourcín, Concha Méndez, Carmen Conde y Enriqueta Otero, entre otras.

Junto a ellas, nombres más conocidos como los de Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Zenobia Camprubí, la Pasionaria, María Moliner o Victoria Kent.



Pregunta: Titula su libro "Pelea como una chica", ¿cómo pelean las mujeres?



Respuesta: Las mujeres pelean juntas, unidas, sin violencia y buscando siempre la igualdad.



Es una lucha que desgraciadamente hace muchos años que llevamos a cabo para intentar conquistar nuestras derechos y libertades. Pero es una lucha pacífica: lo que queremos es vivir en una sociedad justa e igualitaria.



P: Tras el #Metoo y las movilizaciones multitudinarias del 8 de marzo ha habido un auge de libros feministas, ¿en qué consiste su propuesta?



R: Este libro pretende recuperar las voces de algunas de nuestras mujeres que desde finales del siglo XIX hasta la actualidad han luchado por la igualdad, por dar pequeños pasos e ir conquistando poco a poco nuestros derechos y libertades como mujeres.



Son mujeres muy diferentes a nivel ideológico, proceden de distintas comunidades autónomas, tienen distinto nivel económico...



Lo que pretende el libro es recuperar sus voces, sus historias y sus luchas. Muchas veces nos faltan esos referentes de mujeres que han contribuido en la historia de este país y ahí las tenemos. Nuestro país ha vivido cuarenta años de dictadura, y Franco se encargó de silenciar a muchas de ellas, muchas sufrieron ese exilio y quedaron olvidadas.



Tenemos muchos referentes internacionales del feminismo pero desconocemos la lucha de las que tenemos aquí al lado. Es importante que las recuperemos.



P: ¿Qué ha aprendido de estas mujeres?



R: Empezaron luchando en sus vidas personales por ser las mujeres que ellas querían ser. Se encontraban en una sociedad donde, sobre todo a finales del siglo XIX, el ideal de la mujer era ese ángel del hogar cuya vida estaba en la esfera privada. Ahí es cuando dan un golpe en la mesa y dicen, "Yo también quiero formarme, yo también quiero instruirme".



De ahí parte su lucha, "Yo me quiero formar, yo quiero tener acceso al mundo laboral, yo quiero poder votar y yo quiero ser, en definitiva, quien quiera ser. Elegir libremente por mí y que esta sociedad patriarcal no elija quién debo ser yo".



P: El libro tiene dos partes: una biografía de cada mujer, a la que precede una introducción personal reivindicativa. ¿Por qué esa estructura?



R: Más allá de contar sus historias me parecía interesante plantear en qué punto estamos ahora.



La mayoría de las luchas que llevaron a cabo estas mujeres hoy no ha finalizado. Seguimos luchando para acabar con la brecha salarial, la prostitución, seguimos luchando por el aborto. Porque tenemos un Partido Popular que hace dos días quería volver a la ley de 1985.



P: Aún hoy la respuesta del patriarcado contra el feminismo es contundente.



R: Aquí lo importante es que este 2018 marca un punto de inflexión: las mujeres hemos empezado a alzar la voz, hemos salido a la calle, además en una manifestación histórica mundial, y hemos dicho, "Hasta aquí hemos llegado". Sin nosotras la sociedad no avanza.



En esa lucha es importante la implicación de los hombres y creo que cada día están más concienciados.



P: ¿Qué ha supuesto para el proyecto la colaboración de la ilustradora Ana Juan?



R: Ha sido un regalo. En cuanto me dijeron que se sumaba al proyecto no cabía en mí de alegría. Es maravilloso porque es la ilustradora en mayúsculas, le da una mucha entidad al libro. Cada ilustración es una auténtica obra de arte. De un simple vistazo te permite captar la esencia de cada mujer.



P: ¿Siente especial predilección por alguna de las protagonistas del ensayo?



R: Cada una llevó a cabo luchas importantísimas, son admirables. Si tengo que destacar alguna, destacaré a una más cercana a mí como Carmen de Burgos: fue nuestra primera periodista profesional, nuestra primera corresponsal de guerra e hizo un periodismo comprometido que aprovechó ese altavoz que tiene la imprenta para lanzar mensajes liberalizadores para la mujer.



Desde las páginas del periódico habló del divorcio, sobre el voto femenino, llevó a cabo luchas importantes para la sociedad. Una mujer que pasó al olvido por culpa de Franco.



P: Es responsable de la sección "Mujer tenías que ser" de "El Intermedio" y ahora publica un libro sobre feminismo, ¿su compromiso con la igualdad va en aumento?



R: Soy feminista desde que tengo uso de razón. Afortunadamente, siempre he vivido en condiciones de igualdad, mis padres nos han tratado por igual a mis dos hermanos y a mí.



Cuando tomas conciencia y te das cuenta de en qué situación se encuentran muchas mujeres, de que como mujer tienes muchos más obstáculos para conseguir lo mismo que un hombre... Es una lucha continua y diaria que para muchas mujeres es ya inherente, la tenemos incorporada.