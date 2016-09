En Sanfermines: "Un grupo de andaluces pidió una habitación para mantener relaciones sexuales"

El portero del hotel Europa ha ratificado hoy ante el juez su declaración previa en el caso de la presunta violación de una joven en Sanfermines al afirmar que un grupo de andaluces le pidió una habitación para mantener relaciones sexuales y que tras ellos, a unos tres metros, iba una chica.



"Se ha ratificado íntegramente en la declaración", ha trasladado a los medios de comunicación el letrado de uno de los encausados Agustín Martínez Becerra, una vez concluida la comparecencia ante el juez del testigo.



Martínez ha afirmado que el testigo "recordaba el grupo" aunque "no recordaba las caras porque en San Fermín la cantidad de gente que viene es muchísima".



"Solo ha podido recordar un grupo", ha explicado el abogado, que ha aclarado que, aunque no se haya producido un reconocimiento de las caras, "no cabe duda de que se trata de ellos".



Y ha considerado que dicho testimonio "es un elemento colateral más que da pie a desmontar la tesis de la agresión sexual". "Seguimos manteniendo que son inocentes, sin el menor género de duda", ha puntualizado.



En cuanto a la insinuación de que los acusados pretendían emplear la droga Burundanga, ha sostenido que mediante "una lectura mínimamente coherente" de las conversaciones de wasap "se observa claramente que, ni muchísimo menos se plantea usarla ni traerla". "Es una broma sacada de contexto", ha apuntado, tras asegurar que es una idea "absolutamente ridícula".



"Es una auténtica broma -había declarado antes del acto-, si esos son los argumentos, el juicio se va a convertir o está a punto de convertirse en un auténtico despropósito". Además, ha garantizado que se trata de algo "ni meridianamente cercano a la realidad".



El letrado de la defensa Jesús Pérez ha coincidido en afirmar que el testigo ha "contado exactamente la misma historia" que la mantenida ante la Policía Foral, y ha asegurado que en el testimonio "coincide el número de personas y la hora a la que iban a pedir la habitación para entrar a hacer sexo".



Pérez ha considerado "normal" que no haya podido recordar las caras de los acusados y ha asegurado que el testigo relacionaba al grupo "con estos hechos por diferentes datos".



"Con el tiempo que ha transcurrido desde que hizo la declaración a la fecha en la que se está haciendo la presencia judicial, es normal que tenga duda de los rasgos físicos de las personas que solicitaron la declaración", ha puntualizado.



En relación a la Burundanga, ha advertido que es "absolutamente falso" y que no tienen "constancia en los autos de que se haya pedido ningún tipo de prueba en relación a esa droga". "De hecho, ha sido una sorpresa para nosotros encontrárnoslo en los autos del juez", ha apuntado.



Pérez también ha mantenido la solicitud de que los encausados "salgan en libertad, con los medios que su señoría estime que sean menos gravosos que la prisión en la que se encuentran ahora mismo".