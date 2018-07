Santamaría: "Un debate con Casado le haría mucho daño a él y al partido"

La candidata a presidenta del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha sostenido este domingo que no quiere debatir con el otro candidato, Pablo Casado, porque "en la dinámica en la que está Pablo Casado ese debate le haría mucho daño a él, pero también al partido".



En una entrevista en ABC, Sáenz de Santamaría asegura que a ella un debate con Casado le "vendría personalmente muy bien", porque "sería muy fácil comparar preparación, trayectoria, currículum, experiencia y programa", y dice que no comparte con éste la "manera de hacer política".



Señala que el vídeo que se ha difundido contra su candidatura es una "prueba absoluta de mal gusto político" y que el PP es la "antítesis de ese vídeo".



Asegura que para el PP "será un lujo seguir contando" con la exsecretaria general y exministra María Dolores de Cospedal y reprocha a Casado que hiciera "un favor a Pedro Sánchez" al decir que fueron sus políticas en el Gobierno de Rajoy las que llevaron al PP en la oposición.



A los que la acusan de ser una mera gestora del BOE, más administrativa que política, la exvicepresidenta del Ejecutivo les responde que "no le ganaba los debates a Fernández de la Vega, Rubalcaba, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera recitando el Código Civil ni las leyes administrativas, sino haciendo política contra el PSOE, no contra mis compañeros de Gobierno".