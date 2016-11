Segundo González se reafirma en sus sospechas de corrupción de Cascos

El diputado nacional de Podemos por Asturias Segundo González se ha reafirmado hoy en sus sospechas de que el ex ministro de Fomento con el PP Francisco Álvarez Cascos podría estar implicado en la trama Gürtel y en la adjudicación ilegal de las obras de la variante ferroviaria de Pajares.



El diputado de la formación morada ha hecho estas declaraciones momentos antes de que se abriese en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo el acto de conciliación por la demanda interpuesta contra él por el actual secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos.



A este acto de avenencia no ha acudido el exministro, que ha estado representado por su procuradora, que se ha reafirmado también en la demanda de conciliación.



En la misma, el ex ministro y ex secretario general del PP aseguraba que las declaraciones que el diputado de Podemos hizo a la prensa son "intromisiones ilegítimas en el honor, intimidad e imagen" además de "falsas", por lo que le solicita una indemnización de 20.000 euros.



El diputado de Podemos por Asturias aseguró este verano que el reconocimiento por parte de un empresario imputado en la trama Gürtel de haber pagado comisiones a cargos públicos del PP a cambio de la adjudicación de obras en la variante de Pajares "empieza a confirmar" las sospechas sobre la corrupción como causa de que se llevase a cabo una "adjudicación precipitada".



González aseguró entonces que se sabía ya que Francisco Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento, "había sido uno de los principales perceptores de sobresueldos en `B`, según figura en los papeles de Bárcenas" y que a eso se sumaba la denuncia del empresario sobre el pago de comisiones ilegales por las obras de la variante de Pajares.



Acompañado por su abogada y por el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, el diputado de Podemos ha señalado a los periodistas que esperaban su salida de los juzgados de Oviedo que no se había avenido a la conciliación y se había reafirmado en su sospechas de que "Cascos puede tener alguna relación con los cobros irregulares de la Gürtel y que estos pueden tener alguna relación también con los sobrecostes y retrasos de la variante de Pajares".



La abogada de González, Aína Díaz, ha dicho que las sospechas trasladadas por su cliente sobre la trama Gürtel no suponen ni injurias ni calumnias y que, como mucho, se trataría de decidir entre dos derechos enfrentados: el derecho al honor y el de libertad de expresión.



Según González, las obras del tramo La Robla-Pola de Lena (50 kilómetros) costarán más de 3.500 millones mientras que en 2004, los entonces ministros de Fomento y Economía, Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato, respectivamente, "anunciaron que las mismas costarían 1.900 millones de euros a las arcas del Estado".



A día de hoy, según Podemos, los túneles siguen sin abrir y no se han resuelto los problemas derivados de las filtraciones de los acuíferos afectados por la excavación y el sobrecoste se situará entre 1.500 y 2.000 millones.



No obstante, ha señalado que el Ministerio de Fomento aún no ha respondido a la petición de información sobre estos sobrecostes que Podemos presentó en la etapa de Ana Pastor al frente de ese departamento.