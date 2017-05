Un segundo informe da UCO incide nas súas sospeitas sobre Cifuentes

Un segundo informe elaborado pola Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil achegado ao sumario do caso Púnica incide na presunta comisión pola presidenta da Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dunha conduta prevaricadora como "directa partícipe e coñecedora" de irregularidades na adxudicación do servizo de cafetería, cociñas e comedores da Asemblea de Madrid ao empresario Arturo Fernández nos anos 2009 e 2011.

O documento, con data do pasado 27 de marzo -case un mes despois do primeiro, incide no contido do informe coñecido onte aínda que non fala do delito de suborno, centrándose nunha presunta prevaricación que apontoan diversas testemuñas interrogadas pola Garda Civil sobre este expediente.

A UCO conclúe que as declaracións prestadas poñen de manifesto a existencia de "significativas e evidentes contradicións" entre os diferentes testemuños e permiten concluír a existencia de "unha pluralidade de accións" por parte do Comité de Expertos -do que formou parte Cifuentes- que tiveron como única finalidade favorecer de maneira preconcibida á empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L. en ambos os procesos de licitación e decidir de antemán a adxudicación dos mesmos".

Percepción "paladina"

Este favorecimiento materializouse a través de condutas "arbitrarias que derivaron en actos inxustos e de percepción paladina" en canto á comisión dos mesmos por parte dos seus partícipes.

A UCO relaciona estas adxudicacións con doazóns realizadas polo entón vicepresidente dos empresarios madrileños a Fundescam, fundación do PP de Madrid, que servirían para financiar irregularmente campañas electorais, aínda que neste segundo informe non alude a esta circunstancia.

O informe reproduce as declaracións, como autores dun presunto delito de prevaricación, realizadas nas dependencias da Garda Civil por outras tres persoas que participaron neste expediente administrativo: a xefa do Servizo Xurídico da Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recorder, a xefa de relacións externas e protocolo da cámara Maria Merino -que formaba parte do comité de expertos- e o tamén membro desta mesa Arturo Zubiri.