El Senado no logra mayoría para elegir a los cuatro consejeros de RTVE

Ni la lista de candidatos propuesta por el PP ni la pactada por el PSOE con Unidos Podemos y PNV en el Senado han alcanzado este martes 3 de julio en el Pleno la mayoría de dos tercios necesaria para elegir a los cuatro miembros del Consejo de Administración de RTVE que corresponde decidir a la Cámara Alta.

En concreto, la lista del PP ha obtenido el apoyo de 142 senadores, 34 por debajo de los votos necesarios (176). Tampoco han alcanzado la mayoría necesaria los candidatos pactados por PSOE, Podemos y PNV en el Senado, que han sumado el apoyo de 85 senadores, 91 votos por debajo de los dos tercios que se exige.

Un voto para David Bisbal

Además, la votación ha contado con el voto en blanco de ERC, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro y tres votos nulos, entre ellos el de Nueva Canarias, mientras que Ciudadanos se ha ausentado del Pleno durante la votación y EH Bildu no ha asistido al mismo. Asimismo, uno de los votos ha resultado nulo al contener el nombre del cantante David Bisbal.



Al no haberse alcanzado la mayoría de dos tercios en primera votación, tendrá lugar una segunda vuelta el próximo jueves 5 de julio en el Pleno del Senado y la candidatura deberá ser elegida por mayoría absoluta y estar firmada por al menos cuatro grupos parlamentarios. Esto ocurrirá siempre que este miércoles 4 de julio se convalide en el Congreso de los Diputados el decreto ley para la renovación de RTVE. Si no fuera así, el proceso quedará suspendido.



Los candidatos propuestos por PSOE, Podemos y PNV son Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa. Mientras, la lista del PP que había pasado a la votación de esta tarde en el Pleno del Senado son: José Luis Peñalosa, Carmen Sastre, y Jenaro Castro, quedando excluida de la votación María del Carmen Martín, al no haberse presentado en la Comisión de Nombramientos.