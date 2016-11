El Senado será el primero en examinar a los nuevos ministros y espera el regreso de Rajoy

El Senado será el primero en examinar el día 22 de noviembre a los ministros del nuevo Gobierno en la primera sesión plenaria de control al Ejecutivo, que al día siguiente ya se estrenará ante el Congreso de los Diputados.



La Cámara Baja prevé contar también con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya presencia en el Senado de momento no está asegurada. Si no comparece el martes 22, las sesiones de control en la Cámara Alta arrancarán como terminaron en la última legislatura ordinaria: con la ausencia del presidente del Gobierno, que ya en septiembre de 2015 provocó la protesta de toda la oposición.



La última vez que Rajoy respondió a preguntas en el Senado fue el 23 de junio de 2015. A la espera de que se confirme la fecha de su reaparición, serán los ministros los que comparezcan ante el Pleno. Afrontarán 23 preguntas de todos los grupos parlamentarios pero todavía no está decidido cuántas formulará cada cual porque los portavoces no se han puesto aún de acuerdo.



La Secretaría General de la Cámara Alta ha hecho una propuesta que no contenta a los partidos pequeños, especialmente al PNV, que pasa de dos a una pregunta por Pleno. Su portavoz, Jokin Bildarratz, se quejó el martes del recorte pese a que en esta legislatura su grupo tiene un senador más que en la décima, la última en la que hubo sesiones de control al Gobierno.



Si los grupos no se ponen de acuerdo, será la Mesa del Senado la que tome una decisión. La propuesta de los letrados de la institución es que el PP y el PSOE planteen siete preguntas a los ministros, respectivamente; que Podemos realice tres, ERC, dos, el PNV, una y el Grupo Mixto, que tiene 17 componentes, otras tres.



UNA COMPARECENCIA PENDIENTE



Habrá que esperar en el Senado para saber cuándo será la reaparición de Rajoy en la llamada Cámara territorial. El Gobierno ha confirmado su intención de acudir una vez al mes para responder a tres preguntas de la oposición, una costumbre que estableció el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.



El Senado tiene previsto un segundo Pleno en noviembre los días 29 y 30. Si no es entonces, la primera comparecencia de Rajoy quedará pendiente para diciembre: o bien para el Pleno que arranca el día 13 o para el del 20.



Además de esta comparecencia, el Gobierno tiene que responder a la petición del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el pleno del Senado para que explique su modelo territorial y aporte "propuestas concretas" que solventen el "conflicto" que existe entre Cataluña y el Estado.



COMPARECENCIA DE LOS MINISTROS



El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha confirmado que los ministros van a solicitar su comparecencia ante el Congreso y el Senado para explicar en las comisiones correspondientes los objetivos de sus departamentos.



Esas comparecencias tendrán lugar a lo largo de los meses de diciembre y de enero, en los que las Cortes se encontrarán ya, más de un año después, a pleno rendimiento.