La sentencia a La Manada: protagonista de la sesión de control al Gobierno

La sentencia a los cinco miembros de La Manada, condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual pero que fueron absueltos del de agresión sexual, ha protagonizado este martes varios momentos durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

La primera mención al caso ha procedido del senador de ERC Joaquim Ayats i Bartrina, que en la segunda pregunta en el orden del día, se ha dirigido al presidente del Gobierno Mariano Rajoy para preguntarle sobre si cree que la justicia en España funciona bien.

Durante su intervención, el senador ha preguntado a Rajoy sobre si le parece justa la sentencia a La Manada, la de raperos por la letra de sus canciones o si le parece justo que se mantenga 500 días en prisión preventiva "a unos jóvenes por una pelea de bar", para los que además piden más de 60 años de cárcel, según ha dicho en alusión al caso de Alsasua.

En esta primera pregunta, Rajoy no ha entrado en detalle de cada caso y ha expuesto de manera general su valoración sobre la justicia española. Según ha asegurado, los jueces son "independientes" y sus resoluciones "se pueden compartir o no". Además, ha recordado que las sentencias se pueden recurrir a instancias superiores y ha insistido en que respeta las decisiones de los jueces. "Me gusten o no, me afecten o no", ha añadido.

La tercera pregunta también ha sacado a colación la sentencia. En este caso, ha sido el senador socialista Ander Gil quien ha citado a `La Manada` al reclamar a Rajoy y su Gobierno la formación de jueces y fiscales en materia de igualdad, de modo que así la ciudadanía no tenga que asistir "atónita" a sentencias como ésta.

"Las mujeres se sienten más desprotegidas, cuando una mujer busca protección en el sistema y el sistema se la niega, hágaselo mirar, algo ha fallado", ha recordado.

Sin balance sobre la calidad de la justicia por una sentencia

La polémica sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra también ha salido a debate en dos preguntas dirigidas al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En una de ellas, ha recordado que el Tribunal Supremo define los tipos sexuales como "laberínticos, excesivamente casuísticos y con defecto de origen" y ha apostado por reformar el Código Penal para garantizar una mayor protección de la libertad sexual de la mujer.

Durante su intervención en la sesión de este martes, Catalá ha dicho que "en absoluto" se puede hacer un balance global sobre la calidad de la justicia a partir de una resolución, en referencia a la sentencia sobre La Manada y en respuesta a la pregunta de la senadora del PNV María Eugenia Iparragirre Bemposta.

Inmediatamente después, la senadora Yaiza Castilla, del grupo mixto (Agrupación Socialista Gomera), se ha dirigido también a Catalá para preguntarle sobre las medidas previstas por el Gobierno para conseguir, de forma real y efectiva, la igualdad en el Ministerio de Justicia y en la Administración de Justicia.

En su turno de réplica, el ministro ha apostado por seguir trabajando por la formación y el establecimiento de una cultura que fortalezca una "una visión de género" en las actuaciones públicas y ha puntualizado --en clara alusión al voto particular de la sentencia a los miembros de `La Manada`-- que no son las leyes las que dicen que una víctima ha tenido "regocijo o jolgorio" o que una víctima "cerró o no cerró bien las piernas".



"Hay que seguir trabajando para que el lenguaje nunca humille a la víctima y es el primer objetivo al que tenemos que tutelar", ha añadido el titular de Justicia en respuesta a la pregunta de Yaiza Castilla.