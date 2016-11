Los sindicatos exigen a las empresas de hostelería y turismo que pacten medidas que regulen la subcontratación de trabajadores en estos sectores, que suponen un fuerte deterioro de las condiciones de trabajo y salario, y no descartan movilizaciones coincidiendo con las campañas turísticas.



El representante de la Federación de Servicios de UGT, César Galiano, y el del Sector Hostelería y Turismo de CCOO, Antonio Ruda, explican a Efe que están negociando con las patronales del sector para atajar una situación que califican como insoportable y conseguir que los datos récord que consigue el sector turístico se traduzcan en mejoras para sus trabajadores.



CCOO, además, deja la puerta abierta a que, si no hay cambios, pueda haber movilizaciones que coincidan con las campañas de temporada turística, aunque en principio quieren evitar la conflictividad para no alterar al sector.



CCOO y UGT han planteado a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y a la Federación Española de Hostelería (FEHR) una iniciativa para regular las externalizaciones en el sector y hacer que prevalezcan en las empresas subcontratistas las condiciones de los convenios sectoriales.



Esto supondría que los trabajadores subcontratados para trabajar en hoteles o en restaurantes tendrían las condiciones propias de los empleados de estos sectores, algo que no ocurre en muchas empresas hosteleras, tal y como denunciaba esta semana el presidente de AC Hoteles by Marriott, Antonio Catalán.



Este empresario aseguró que algunas cadenas hoteleras llevan a cabo prácticas abusivas en la contratación de sus empleados, externalizando servicios que empeoran las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.



A su juicio, todo ello es posible gracias a la reforma laboral, que permite a las empresas despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado a toda la plantilla y subcontratar a las camareras de piso con otras empresas multiservicios, que "explotan" a estas trabajadoras.



Esta declaración tuvo respuesta por parte de la patronal CEOE, cuyo presidente, Juan Rosell, aseguró que "no va a permitir las irregularidades".



Por su parte, el presidente de la patronal Cepyme, Antonio Garamendi, fue más explícito y señaló que, "si hay fraude, que se busque, se persiga y se castigue", ya que, si hay "sinvergüenzas" que llevan a cabo estas prácticas, "hay que cortar por lo sano".



No obstante, matizó que "no se puede generalizar y hablar de todos los empresarios".



El presidente de AC Hoteles by Marriott defendió esta semana que las personas son la "base fundamental" de su negocio y que si para ganar más dinero tiene que "sacrificar al personal" prefiere ganar menos.



Por ello, apeló a la responsabilidad social de los empresarios en materia de empleo y reclamó que la buena marcha del sector turístico tenga equivalencia en el empleo.



En este sentido, el secretario Federal del Sector Hostelería y Turismo de UGT resalta que, tras tres años con cifras récord en el sector del turismo, lejos de mejorar las condiciones de los trabajadores, las ha empeorado, algo que ha considerado "fruto de la reforma laboral".



Por su parte, el responsable de hostelería de la Federación Estatal de Servicios de CCOO explica que llevan mucho tiempo denunciando que las externalizaciones son una lacra y que incorporan competencia desleal en las empresas multiservicios, con rebajas salariales que recortan los sueldos de los empleados a la mitad.



Señala que desde CCOO se han denunciado 46 convenios de empresas multiservicios ante la inspección de trabajo, que los ha declarado ilegales, por lo que considera necesario alcanzar un acuerdo a nivel nacional que regule el sector y proporcione a todos los trabajadores las mismas condiciones.