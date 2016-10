El sospechoso del crimen de Pioz no está bajo vigilancia en Brasil

Patrick Nogueira Gouveia, el joven sospechoso del asesinato de cuatro miembros de una familia brasileña en España, no está bajo vigilancia policial en Brasil y no se encuentra prófugo, explicaron a Efe fuentes de la Policía local y la defensa del acusado.



Nogueira se encuentra en su ciudad natal, Joao Pessoa, en el estado de Paraiba, "no está prófugo" y "la policía brasileña conoce su domicilio", según el abogado del joven, Eduardo de Araujo Cavalcanti, quien afirmó hoy a Efe que, en caso de que se dicte una orden de detención en su contra en Brasil, el sospechoso "está dispuesto a presentarse".



La Guardia Civil española desveló esta semana que Patrick Nogueira, de 20 años, es el supuesto autor del asesinato y descuartizamiento de una pareja brasileña y sus dos hijos, de 1 y 4 años, cuyos restos fueron encontrados en su domicilio de Pioz, en la localidad española de Guadalajara.



Según la investigación desarrollada en España, Nogueira, sobrino del padre asesinado, se encontraba en España y regresó precipitadamente a Brasil cuando se divulgó la noticia del crimen.



Pese a que existían dos órdenes de detención con fines de extradición de Interpol en su contra, Nogueira se presentó a declarar en la comisaría de su localidad en pasado día 30 y la policía brasileña le permitió marcharse.



"Supimos de la orden de extradición ayer a través de la prensa. Patrick se presentó voluntariamente a la Policía y lo llevamos la semana pasada porque ya habían surgido algunas informaciones de prensa de que él era investigado", explicó Cavalcanti.



"Como él estaba aquí (en Joao Pessoa) y no está prófugo, entramos en contacto con la Policía y lo llevamos", añadió.



"La Policía sabe su dirección y dónde ubicarlo. No está prófugo. Si ya existía esa orden (de detención), la policía no sabía. No fue comunicada. No hay comunicación oficial", agregó.



"En caso de que surja una orden él está dispuesto a presentarse porque no está prófugo", insistió Cavalcanti, quien apuntó que las órdenes de detención con fines de extradición de un sospechoso en Brasil sólo pueden ser dictadas por la Corte Suprema.



Un portavoz de la Policía Federal de Paraíba explicó a Efe que no tienen "monitorizado" a Nogueira porque no está siendo "investigado" en Brasil y no han recibido orden de detención del sospechoso.



Según la misma fuente, la policía de Paraíba "tuvo la iniciativa" de recoger una muestra de material genético del joven, que no ha sido enviada España.



"Mandaremos el material a España si es solicitado. Es necesaria una cooperación jurídica internacional", señaló la misma fuente.



La policía española encontró el pasado 18 de septiembre los restos de Marcos Campos Gouveia, su esposa, Janaína Américo, y sus dos hijos, metidos en bolsas de plástico en su casa de Pioz, donde habían sido asesinados alrededor de un mes antes.



Se trataba de una familia "trabajadora y humilde", alejada de cualquier actividad delictiva, según la Guardia Civil española, que ha encontrado "múltiples indicios razonables", que el presunto autor es Patrick Nogueira, sobrino de Marcos y que residió cuatro meses en Madrid con las víctimas.



Nogueira tenía previsto regresar a Brasil el 20 de noviembre pero cambió su billete y volvió apenas 48 horas después de que la policía encontrara los cuerpos.



Los responsables de la investigación en España han apuntado que el sospechoso presenta rasgos de una personalidad psicópata y de un carácter agresivo y violento.