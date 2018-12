El Supremo rebaja la inhabilitación a Mas con motivo del 9-N a un año y un mes

El Tribunal Supremo ha rebajado este lunes hasta un año y un mes la condena de dos años de inhabilitación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al expresidente de la Generalitat Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La iguala así a la que se impuso al exconsejero Francesc Homs.



Asimismo, la Sala de lo Penal ha rebajado el tiempo de inhabilitación de la exvicepresidenta Joana Ortega, quitándoles un año a cada una. Así, Ortega es inhabilitada 9 meses y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau 6 meses. El Tribunal Supremo ha confirmado todos los pronunciamientos de la sentencia impugnada a excepción de la concreta duración de las penas de inhabilitación especial como son las multas, que se confirman en 36.500 euros para Mas, 30.000 Ortega y 24.000 euros en el caso de Rigau.



Los magistrados desatienden así la petición de la Fiscalía, que pidió confirmar las condenas. El fiscal Jaime Moreno afirmó durante la vista que tuvo lugar en el alto tribunal el pasado 7 de noviembre que lo que ocurrió hace cuatro años "fue un desafío a la legalidad".



La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo integrada por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres celebró la vista de los recursos de los exdirigentes de la Generalitat el pasado 7 de noviembre.



Durante la vista, el fiscal recordó que fue el propio Mas quien afirmó en su día ante los medios de comunicación que el "responsable" de la consulta era él y su gobierno. Aún así, Moreno ha argumentado que la "desobediencia no hace falta que sea expresa, no hace falta que dijeran: 'vamos a desobedecer'".



Por su parte, los abogados de Mas, Ortega y Rigau solicitaron al Tribunal Supremo que deje al margen la causa que próximamente juzgará por el proceso independentista en Cataluña y que revise sus recursos por los hechos ocurrido en noviembre de 2014. De hecho, han señalado que han acudido a esta vista "melancólicos" porque esta misma sala juzgó por el 9N al exconsejero de Presidencia Franscesc Homs, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación, y sobre el que manifestaron que "no es el mismo caso".

El TSJC: desobedecieron "consciente y deliberadamente"

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) concluyó en su sentencia que Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del Tribunal Constitucional (TC) al mantener la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a la orden de suspenderla.



Tras la suspensión cautelar del TC del 4 de noviembre se mantuvo activa la web institucional, la campaña de publicidad, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados, señalaba la resolución del tribunal catalán.