Susana Díaz: "La gente quiere que el PSOE vuelva, pero no el pasado"

La presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado que la gente quiere "que el PSOE vuelva", pero no que vuelva "el pasado", sino un partido "que sepa de dónde viene, a quién se debe, a quién representa y qué es lo que quiere para Andalucía y España".



En un acto organizado por el PSOE-A en Sevilla para conmemorar el Día de Andalucía, Díaz ha señalado que ese es el partido del que ella se siente "orgullosa" y que "entre todos" van a seguir "construyendo", ya que ha defendido que los ciudadanos están "esperando".



"Tenemos un camino enorme que recorrer, pero tenemos que confiar en lo que somos, en lo que es este partido", ha manifestado Díaz, quien ha subrayado la fuerza de Andalucía y del PSOE andaluz y ha afirmado que el partido es su "pasión" pero que el compromiso es "ser útiles y estar al servicio de los ciudadanos".



Díaz ha estado arropada en el acto por más de dos mil personas, según la organización, y ha llegado acompañada de la dirección del PSOE andaluz, de numerosos miembros del Gobierno autonómico, de los ocho secretarios provinciales de los socialistas en Andalucía, y del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entre otros.



Ha indicado que cuando el PSOE se hace oír "orgulloso de lo que es, que es socialista, no hay quien lo pare", algo que cree que han demostrado durante 22 años de democracia en España, en los que han sido "socialistas sin apellidos, sin etiquetas".



"El PSOE es nuestra pasión, pero aquí estamos para servir a la gente, ni siquiera al PSOE, a la gente", ha enfatizado.



Sin aludir a su posible candidatura a las primarias, como ya se preveía, la presidenta andaluza sí ha lanzado las ideas que cree que debe defender el PSOE y ha hecho una defensa de los pilares del Estado de bienestar y de la igualdad entre todos los españoles como puntos fuertes de la política socialista, ya que ha asegurado que cuando defienden eso son "imbatibles".



"Los socialistas vertebramos este país porque la única bandera que existe entre nosotros es la de la igualdad, y nadie puede arrastrarnos a otros debates que no son suyos", ha indicado Díaz, que considera que hay "un camino enorme" para el entendimiento entre los "nacionalismos excluyentes" y la "derecha rancia".



Ha apostado por luchar "desacomplejados" y "sin resignarse a nada" después de no haberlo hecho con la crisis.



La socialista, que ha citado a todos los expresidentes andaluces, ha subrayado la lucha por la autonomía andaluza para pedir igualdad con el resto de españoles y la reforma del Estatuto de Autonomía de hace diez años, que ha sido "el cinturón de seguridad" y ante lo que ha criticado la posición que mantenía "la derecha".



Ha dicho que los andaluces y los socialistas andaluces no le han fallado "nunca" a España y que no lo van a hacer porque considera que el país necesita esa "visión".



En sanidad, ha hecho una defensa del modelo público andaluz y ha asegurado que no dejarán que se ponga "en peligro", a la vez que ha denunciado que el PP haya intentado "denigrar" su imagen aprovechando las protestas ciudadanas.



Ha apostado por una educación "que ha cambiado a Andalucía", que también se centre en la igualdad, con la que ha dicho que por ejemplo no recorrerían las calles "autobuses homófobos" y no se les diría a los niños "cómo se tienen que sentir".



Díaz ha reivindicado de nuevo un pacto nacional contra el "terrorismo machista" y ha presentado también la dependencia como el "pilar" que fundamenta que "todos somos iguales" y que defenderán "para que nunca más un Gobierno cruel e insensible vuelva a jugar con la salud de las personas".



Otro de los retos del 28F de Andalucía fue "que todas las autonomías fueran iguales", ha recordado Díaz, quien ahora cree que ahora debe ser un pacto federal que recoja la diversidad y pluralidad del país pero con igualdad de sus ciudadanos.