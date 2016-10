La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este lunes "dejar actuar" a la comisión gestora constituida en el PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general y ha asegurado que "ahora no toca" hablar de la posición del partido ante una eventual investidura de Mariano Rajoy, sobre la que ha asegurado no "haber cambiado mi opinión".



En sus primeras declaraciones públicas tras el Comité Federal del pasado sábado en la localidad onubense de Almonte, Díaz ha admitido que ha vivido unos días "muy duros y todos los socialistas sin excepción lo estamos pasando muy mal" y ha defendido que ahora toca "dejar que actúe la comisión gestora que representa a todos los socialistas" para que sea "capaz de abrir un sendero de confianza e ilusión" y abordar la "tarea de reconstruir el proyecto socialista".



"Ahí hay que centrar todos los esfuerzos", ha subrayado la líder del PSOE andaluz, que ha insistido en que ella estará "donde me pongan mis compañeros, en la cabeza o en la cola" y ha recordado que "en el PSOE se decidió que los militantes deciden y en su momento decidirán quién se pone al frente del partido".