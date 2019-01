Susana Díaz, primera en felicitar a Moreno tras ser investido presidente de la Junta

La secretaria general del PSOE-A y ya expresidenta de la Junta Susana Díaz ha trasladado a su sucesor al frente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, que ella va a estar "siempre a disposición de Andalucía" y en "defensa" de esta tierra, de modo que "cuando algo sea bueno para Andalucía, hay estaré yo", al igual que también estará "cuando vayan a atacar nuestra autonomía, nuestros derechos y libertades, cuando los andaluces se sientan amenazados en lo mucho conseguido".



En esas situaciones se posicionará "de manera firme y contundente", según ha avisado Susana Díaz, que en declaraciones a los periodistas a la salida del Salón de Plenos tras la votación de la que ha salido investido el líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta, ha explicado que así se lo ha trasladado al dirigente "popular" cuando se ha acercado a él para felicitarle por su nuevo cargo.



A la pregunta de "qué le ha dicho" Juanma Moreno, ha respondido que "pues que me llamará" y "aquí estaré yo", según ha insistido Susana Díaz, que se ha declarado una "demócrata firmemente convencida de que no hay nada mejor para nuestro país que la democracia", y ha manifestado que "nunca" la escucharán "poner en cuestión la legitimidad de los órganos cuando emanan del Parlamento, como sí he tenido que soportar en mis carnes", según ha apostillado.



La dirigente socialista ha defendido que ella ha acudido ya este miércoles al Pleno del Parlamento como "líder de la oposición" porque sabe que, a pesar de haber ganado las elecciones del 2 de diciembre, el PSOE-A no cuenta con una mayoría "suficiente" para seguir al frente de la Junta.



Ha agregado que los partidos que conformarán el nuevo Ejecutivo de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs) "tendrán que darse cuenta de que tienen que gobernar, ejercer como el Gobierno y no venir a pedirme a mí cuentas como presidenta que ya desde este momento no lo soy".

"Orgullosa" de ejercer como líder de la oposición

Díaz se ha declarado "orgullosa" de ejercer como líder de la oposición, y con "una responsabilidad enorme" para "dar seguridad y tranquilidad" no sólo a los votantes socialistas, sino "a toda Andalucía".



Ha querido dejar claro que el PSOE-A, "como partido de los andaluces, va a ser una garantía de la defensa de nuestra autonomía, nuestro autogobierno", así como de la "igualdad" y la "defensa de las mujeres ante la vida, de la libertad de todos los andaluces a vivir como quieren, a formar la familia que deseen y a no verse ningún tipo de discriminación ni falta de equidad en el acceso y reconocimiento público".



Díaz ha aludido así a la "Andalucía moderna e inclusiva que hoy tiene un cambio de gobierno", y en la que ella tendrá que "ejercer de líder de la oposición", sintiéndose "honrada para ello".



En esa línea, ha respondido que "evidentemente" a la pregunta de si desempeñará ese papel en los próximos cuatro años de la legislatura, y ha reiterado que "es un honor" después de haber ganado las elecciones pero no poder gobernar porque "el PP, Ciudadanos y los amigos de Le Pen, Vox", han conformado una "mayoría" en la Cámara, que es algo "legítimo", pero ante la que ella tiene "la obligación y confianza de más de un millón de andaluces" para que el PSOE-A siga siendo una "garantía de igualdad, equidad" y el "autogobierno" andaluz.



"Tengo ganas y lo voy a hacer", ha aseverado Díaz, que ha agregado que sus compañeros en el PSOE le han "apoyado muchísimo en estos días" en una "situación nueva", porque "se tienen que juntar tres, uno de ellos los amigos de toda la extrema derecha europea, para desalojar al PSOE que legítimamente ha ganado", tras lo que en todo caso los socialistas han hecho "autocrítica", según ha apuntado.