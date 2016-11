Susana Díaz: "El PSOE necesita reconstruir un proyecto reconocible"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha mantenido que éste no es momento de "proyectos personalistas" en el seno del PSOE sino que el partido tiene que tener un proyecto "autónomo" de la derecha y de Podemos.



Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras la entrevista del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez del pasado lunes en la que hizo pública su intención de volver a dirigir al partido y propuso un acercamiento a la formación morada y a trabajar "codo con codo" con ella si quiere ser "alternativa de Gobierno".



Sin embargo, para la líder andaluza ahora "no es el momento de proyectos personalistas" sino de "reconstruir un proyecto reconocible" que ha de ser autónomo del PP y de Podemos. En ese sentido, ha puesto como ejemplo la situación en Andalucía, donde "la derecha está en la oposición y Podemos, como tortolitos del PP, haciéndole oposición al Gobierno".



Para la presidenta de la Junta, ahora que España ya tiene Gobierno tiene que tener también oposición y es el PSOE el partido que tiene que liderarla para "arreglar los problemas" que demandan los ciudadanos, pero considera que, "paralelamente" a ello, los socialistas necesitan "reconstruir su proyecto". "Es evidente que solo si el PSOE lidera una mayoría de izquierdas deja de gobernar la derecha", ha previsto.



Así, ha dicho que "en eso" están los socialistas y no en "proyectos personalistas" como podría considerarse el de Sánchez. "El PSOE tiene mucha fuerza; el PSOE es mucho PSOE", ha incidido Díaz, que se ha mostrado "convencida" de que cuando el PSOE sea capaz de "volver a redefinirse como partido de amplias mayorías", tendrá "la confianza de los ciudadanos".



Y ese proyecto, pese a que Sánchez haya afirmado que debe tratarse de "tú a tú" a Podemos, ha de ser "autónomo" de la formación morada y de los "populares", ha insistido Díaz, que también se ha mostrado convencida de que cada socialista "aportará lo mejor" de sí mismo. En ese punto, ha hecho mención al Grupo Socialista en el Congreso, que --ha previsto-- "hará una oposición útil para los ciudadanos".



"El partido tendrá que volver a redefinir un proyecto político de mayorías y ganador, que es lo que desea la inmensa mayoría de los militantes y de los ciudadanos que nos han votado o que están deseando volver a hacerlo", ha concluido la dirigente andaluza.