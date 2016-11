La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha vuelto a referirse este viernes a la reunión que mantuvo este jueves con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha calificado de "muy positiva" y "muy sincera", y ha señalado que hay muchos socialistas "dispuestos a unir al partido" y que ha coincidido con su homólogo catalán en que el partido "se va a levantar y fortalecer para salir con un proyecto ganador antes de lo que muchos quisieran".



En declaraciones a los periodistas en Lebrija (Sevilla), donde ha participado en un acto con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, ha reiterado que ella será "respetuosa" con el trabajo de la comisión socialista que estudia las relaciones entre el PSOE y el PSC, pero ha señalado que "la mejor manera de construir" el partido fue hacerlo como los dos responsables hicieron ayer, reuniéndose y dialogando.



En ese sentido, ha explicado que ambos hablaron "muchísimo" de Cataluña, de la "cohesión territorial que todos necesitamos" y de los retos que los socialistas tienen por delante y Díaz ha dicho son los socialistas quienes están "en mejores condiciones para liderar una salida al conflicto territorial". A su juicio, eso se ha demostrado recientemente, con diálogo y en el marco de la Constitución, en el acuerdo para el Gobierno del País Vasco.



Díaz no ha querido valorar si hay un antes y un después del encuentro, pero ha recalcado que coincide con el socialista catalán en que "el PSOE es mucho PSOE" y que el partido tiene que "salir con ganas de recuperar la confianza mayoritaria de los ciudadanos".



"Tenemos fortaleza y un gran partido y sabemos que nuestros valores son los que demandan la sociedad que ha sufrido muchísimo y que necesita tener esperanza", ha ahondado.



"LAS PUERTAS ABIERTAS" PARA SÁNCHEZ



En otro orden de cosas, la dirigente andaluza ha vuelto a ser preguntada por la gira que el ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, inicia este sábado en Valencia con el objetivo de recabar apoyos para volver a dirigir el partido y ha puesto de manifiesto que respeta "mucho" a todos los compañeros.



"Cada uno tiene derecho a hacer lo que desee", se ha limitado a valorar la secretaria andaluza, que, sobre la posibilidad de que Sánchez visite a algunas agrupaciones andaluzas, ha dicho que "siempre tendrá las puertas abiertas de Andalucía".



Por último, la presidenta ha rechazado hablar de sus aspiraciones a alcanzar la Secretaría General del partido, asunto que ha zanjado con un "ya lo he dicho, que no estoy en eso, estoy centrada en Andalucía".