Susana Díaz acusa al PP de citarla en calidad de candidata debido a "intereses" electorales

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que su presencia este jueves en la Comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado está "condicionada" por la fecha de los comicios, fijados para el próximo 2 de diciembre, y que comparece en calidad de candidata a la Junta de Andalucía y no como presidenta autonómica por los "intereses" electorales del PP.

"Estoy aquí no como presidenta, sino como candidata al Gobierno andaluz para el próximo 2 de diciembre", ha dicho la presidenta

Susana Díaz ha afirmado que la fecha de su comparecencia podría haber variado si la fecha de las elecciones hubiera sido otra. Con todo, ha insistido en que son las elecciones las que "condicionan" su presencia en el Senado y su comparecencia es "fruto del interés" del PP en materia electoral para obtener algún rédito.



Además, la presidenta ha preguntado a la comisión si todos los presidentes autonómicos tendrán que pasar por la Cámara Alta para comparecer en la misma comisión cuando arranquen el resto de procesos electorales de las comunidades autónomas. A continuación, Díaz ha señalado que si el objeto es investigar la financiación ilegal de partidos, el PSOE en el que milita "no está inmerso en ningún proceso judicial" relacionado con cuestiones de financiación ilegal.

Susana Díaz ha comparecido este jueves para dar explicaciones sobre los ERE ante la comisión del Senado que investiga la financiación de partidos, impulsada por el Partido Popular

Antes de acceder a la sala donde se celebra ya ha señalado que "es un teatro" y ha añadido que es "como el primer acto de precampaña de las elecciones andaluzas". La sesión ha comenzado a las 10,30 horas y a las 16 horas continuaba.



Durante toda la mañana, Díaz, ha mantenido un duro enfrentamiento con el portavoz del PP en la comisión Luis Aznar, a cuenta de las preguntas sobre financiación del PSOE en Andalucía. La presidenta ha reiterado que "no hay causa abierta sobre financiación ilegal" del PSOE de Andalucía, por lo que el hecho de que le hayan llamado a comparecer en el Senado responde a un "acto preelectoral" de cara a las elecciones andaluzas.



Aznar, que ha comenzado preguntándole por su etapa en la que fue concejal del ayuntamiento de Sevilla, ha continuado preguntándole por las sedes que comparte el PSOE con UGT en la comunidad andaluza y donde se realizaron, según ha señalado, cursos de formación. Así, ha recalcado que según la UCO, se dio un "triángulo defraudatorio" para desviar el dinero destinado para cursos de formación, un "negociete".



El popular ha preguntado a la presidenta cuántas sedes tiene el PSOE, en qué régimen y cuántas están compartidas con el sindicato, algo a lo que la presidenta no ha podido concretar con un número, aunque se ha comprometido a solicitar esa información a su partido y facilitarla. Sin embargo, el senador ha continuado asegurando que esas sedes han sido un "gran agujero negro" en las cuentas del PSOE. "Mucho negocio se ha hecho con las sedes", ha dicho Aznar.

Triángulo "defraudatorio"

La presidenta ha insistido al senador que deje las "descalificaciones", a lo que el portavoz le ha respondido que dejara de hacerse la "mártir" porque "nadie" le ha faltado el respeto ni a ella ni a Andalucía". Aznar ha continuado que la Junta concedía cursos de formación a la fundación Ifes, de la UGT, lo que dio pie a que se creara un "triángulo defraudatorio". "Nos interesa saber qué sedes ha compartido el PSOE con UGT y que están dentro de esta trama de alquileres usufructos y recepción de dinero de la Junta", ha añadido.



Díaz ha vuelto a tomar la palabra para criticar los "términos" que ha utilizado el senador por ser "afirmaciones gruesas" relacionadas con "tramas y tinglados" y ha asegurado que "desconoce" a lo que se refiere. Sin embargo, la presidenta ha aludido a una comisión de investigación que se celebró en el Parlamento andaluz y donde, según ha dicho, ya se aclaró la información por la que pregunta Aznar sobre convenios con el sindicato en cuestión, por lo que ha quedado en facilitarle la información que se dilucidó en dicha comisión.



Díaz, que ha tildado la comparecencia de "extravagante" y que, según ha reiterado numerosas veces, Aznar ha lanzado "insidias" e "infamias" en sus preguntas fruto de "la desesperación" del PP, ha puntualizado cada una de las intervenciones del portavoz del PP y además le ha afeado que hable de "tinglados, tramas de alquileres o negocietes". Si ve delito, le ha pedido que acuda a los tribunales.



La comparecencia, que dura ya más de cinco horas y ha necesitado dos recesos hasta el momento, ha tenido un punto crítico cuando Aznar ha sacado sobre la mesa los puestos de trabajo de varios familiares de la presidenta de la Junta. Susana Díaz le ha recalcado en numerosas ocasiones que su familia ha tenido puestos humildes y ha ironizado sobre la sorpresa que eso pueda causar en el PP, porque "no comen con Villarejo ni llegan a casa en Jaguar".

La intervención judicial de la Junta

Otro de los temas por lo que el senador del PP ha criticado a Díaz ha sido por haber "renunciado al ejercicio de la acción civil" en el procedimiento de los ERE, lo que supone "renunciar a recuperar todo el dinero defraudado". "Usted no se enteró de nada, pero aunque lo quiera olvidar y no haya hecho ninguna averiguación de lo que ha pasado esto lleva su firma", ha dicho Aznar refiriéndose a la "retirada" del ejercicio de acción civil en la causa de los ERE ya que, según él, la Junta "pidió el archivo" de dicha causa.



La presidenta ha respondido que eso "no es verdad" y que la Junta hizo una "reserva" sobre este caso en un procedimiento específico y eso no se puede "confundir" con la causa general. Además, Díaz ha recordado que no hace "valoraciones" sobre las causas abiertas en juzgados, que la Junta se ha personado en "todas" cuando ha sido necesario y que en el tema de los ERE, la Junta "no está retirada".

PP: El Gobierno se negó a entregar documentación sobre Faffe

Aznar ha dicho que lo que la presidenta trataba hoy de hacer pensar es que la Junta deja que los servicios jurídicos trabajar por "respeto", pero esto es algo que "no" se cree porque, según ha señalado, el Gobierno andaluz "se negó" a entregar documentación a las autoridades sobre los expedientes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que presuntamente utilizaba tarjetas black.



De nuevo, la presidenta de la Junta ha insistido en que la afirmaciones de Aznar "no son correctas". "Entregamos la documentación, portátil y códigos para la Udef y los juzgados, para que pudieran tener acceso", ha dicho la presidenta de la Junta, a lo que ha respondido el senador del PP que la Junta entregó "ordenadores que justifican 16.000 euros de las tarjetas, pero el resto hay que buscarlo en prostíbulos", un "resto" que según el senador se corresponderían con 80.000 euros.



Aznar ha remachado que añadido que la presidenta "no es la artífice" de nada, pero durante su mandato ha "mantenido un sistema para desactivar controles sobre el dinero público". "Hay un tufillo justificado por la falta de control que aportan tarde y mal a las causas por falta de determinación en impulsar procesos y también por la forma en la que quiere controlar a los peritos", ha espetado, y ha remachado que la Junta "no está colorando con al justicia como debería".



En respuesta a esto último, Díaz ha recordado al senador que "la contabilidad del PP está en los juzgados" dentro del caso Gürtel, al contrario que sucede con las del PSOE que "se pueden consultar". Además, ha criticado a Aznar que trate de "descalificar a los letrados" y "acusar a los peritos". "El dinero público que se va destinando -en Andalucía-- se conoce, no sé si usted puede decir lo mismo", ha zanjado.