Se suspende la conferencia de González ante la "violencia" de la protesta

La conferencia que el expresidente del Gobierno Felipe González tenía previsto celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid se ha suspendido ante la "violencia" de la protesta de decenas de manifestantes, que han abandonado el edificio en un incidente que ha durado casi una hora.



Así lo ha anunciado el catedrático de Derecho Constitucional de la Autónoma Antonio Rovira, quien ha añadido que la universidad tenía conocimiento de la protesta pero pensaban que sería pacífica.



"Lo que ocurre es que el nivel de violencia ha ido un poco más allá", ha explicado al centenar de asistentes a la conferencia que han permanecido encerrados en el aula magna mientras los manifestantes aporreaban las puertas e intentaban derribarlas.



Rovira ha reconocido que los responsables de la facultad se han planteado despejar el camino "a la fuerza" y llamar a las Fuerzas de Seguridad pero lo han desechado rápidamente por considerar que eso sólo debe llevarse a cabo en casos "muy excepcionales".



Se da la circunstancia de que la Policía sólo puede intervenir en el recinto universitario si lo pide el rector.



Tras manifestar su disgusto porque los manifestantes no les hayan dejado celebrar la charla, ha admitido que se han sentido un poco "perdidos" a la hora de manejar esta situación pero ha subrayado que no han tenido miedo ante los signos de violencia de los jóvenes.



Manifestantes que, en cualquier caso según Rovira, no forman parte de la Facultad de Derecho sino que "buscan protagonismo" o "descargar sus frustraciones personales".



Las jornadas suspendidas continuarán esta tarde y mañana con la presencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y representantes de ONGs.