Los taxistas madrileños rechazan desconvocar la huelga

La asamblea de taxistas reunida esta mañana en las inmediaciones de Ifema ha rechazado desconvocar la huelga indefinida de momento pese al preacuerdo alcanzado entre Comunidad y Ayuntamiento de la capital para regularizar las VTC, con, entre otras cuestiones, precontratación espacial en lugar de temporal.

"Aquí mañana hay paella y no nos movemos", ha asegurado el presidente de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, en la asamblea de los taxistas concentrados frente a Ifema convocada tras conocer que ambas administraciones habían consensuado un borrador de propuesta con distintos puntos.

La asamblea de los taxistas ha criticado que se hayan enterado de la propuesta por la prensa y de momento no se plantean desconvocar. "No podemos hablar porque desconocemos ese borrador y esa reunión... no tenemos ni día ni hora ni lugar", ha asegurado Fúnez, que también ha indicado que el PP ya les "ha mentido demasiadas veces".

"Vamos a esperar a que nos den una propuesta y se sienten los abogados", ha concluido, mientras la asamblea coreaba "Garrido dimisión". Esta tarde está programada una nueva asamblea.