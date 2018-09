Tensión ante el Congreso en la protesta de los pensionistas a la que acude Podemos

La manifestación de pensionistas ante el Congreso que se convoca de forma periódica se ha desarrollado este miércoles con momentos de tensión con la Policía, en los que se han visto envueltos algunos diputados de Podemos, entre ellos su líder, Pablo Iglesias, o Gloria Elizo, que se ha caído al suelo.



Al igual que la semana pasada, varios cientos de pensionistas, coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria, han cortado el tráfico un poco más abajo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo para reclamar pensiones dignas y que éstas se revaloricen conforme al IPC.



Iglesias, al igual que otros diputados de Podemos, como Rafael Mayoral, Íñigo Errejón o Noelia Vera, ha salido a la calle y ha intervenido para apoyar a los pensionistas que querían llegar hasta la misma puerta del Congreso, y ha sido recibido con gritos de "Sí se puede" y "Pablo presidente".

En esos momentos se ha producido un encontronazo entre varias personas, como consecuencia del cual Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso, ha caído al suelo. Uno de los policías ha advertido: "Vamos a tener un problema grave"

El incidente ha tenido lugar cuando un grupo de pensionistas ha levantado una de las vallas que protegen los aledaños del Congreso para intentar superar el cordón policial. Los agentes, entonces, han sujetado la barrera metálica frente a los manifestantes para impedir su avance.



Iglesias, en declaraciones posteriores a los medios, ha manifestado que "no se puede recibir a la generación de la democracia a empujones" sino que "a esta gente hay que arroparla", y ha instado a respetar a los pensionistas porque sin ellos "no habría sido posible la moción censura".



Por eso, ha considerado que su "obligación" era estar con ellos para "evitar que pueda haber agresión" y ha explicado que ha hablado con los agentes policiales y se han "puesto en medio", aunque considera que todo ha transcurrido de manera "tranquila".

Al principio, los manifestantes convocados por la Coordinadora Estatal de Pensionistas de Madrid han permanecido detrás de las vallas gritando consignas como "Nuestras armas estas son", mostrando sus manos con las palmas hacia arriba frente al despliegue de la Policía

Después, varios pensionistas han empujado algunas de las vallas que los cercaban mientras intentaban avanzar frente al despliegue policial, que incluía hasta ocho furgonetas aparcadas enfrente de la entrada al Congreso.



Mientras, los concentrados coreaban lemas como "Están los ladrones detrás de los leones", "Somos pensionistas, no somos terroristas", o "Unidos Podemos sí nos representa".



Al término de la protesta, la Coordinadora estatal ha anunciado la convocatoria de una manifestación el próximo sábado, entre Atocha y la Puerta del Sol a partir de las 18.30 horas.



Según el manifiesto que han leído, la reunión de este verano con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no satisfizo a nadie, por lo que continuarán las movilizaciones.



Los portavoces de la asociación se encontraban en el Congreso para registrar un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, trámite en el que iban a ser acompañados por varios diputados de Unidos Podemos pero que, finalmente, no se ha producido tras tensarse los ánimos.



La protesta ha coincidido también con una convocatoria de la Mesa de la Comisión del Pacto de Toledo para seguir acercando posturas sobre la recomendación número dos para revalorizar las pensiones, pero ha sido desconvocada después de que los portavoces vayan a analizar nuevas propuestas a este respeto.