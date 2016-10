Terceiro y Verdú declaran el 11 de octubre como testigos en tarjetas opacas

El expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro y el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú serán los primeros testigos en declarar en la Audiencia Nacional el próximo 11 de octubre, en el juicio que se sigue por el uso irregular de tarjetas opacas en la entidad.



Más de medio centenar de testigos pasarán por la sede judicial de San Fernando de Henares, entre ellos el vicepresidente y director general del área financiera de Mapfre Esteban Tejera, e Íñigo Aldaz Barrera; ninguno de ellos, al igual que Verdú, efectuó gasto alguno con su tarjeta.



También deben declarar el socio de Deloitte Francisco Celma, imputado en la salida a bolsa de Bankia, y Antonio Carrascosa, ex director general de FROB y actualmente consejero del Mecanismo Único de Resolución, así como los dos peritos asignados por el Banco de España para evaluar la salida a bolsa de Bankia, Antonio Busquets y Víctor Sánchez.



Asimismo, están citados el director de Auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, el actual secretario general de la entidad, Miguel Crespo, y el exvicesecretario de Caja Madrid Vicente Espinosa, que entregó personalmente tarjetas a varios de los imputados.



El ex secretario general de Empleo y exconsejero a propuesta del PP Juan Chozas, actualmente director Corporativo de Personas de Bankia, será otro de los que pase por el estrado.



En total, cerca de 60 testigos comparecerán ante el tribunal a partir de 11 de octubre y durante los días 13 y 24 de ese mes y 14 de noviembre.



Posteriormente llegará el turno de las pruebas periciales, los días 16, 17 y 18 de noviembre, para terminar los días 5, 7 y 9 de diciembre con la presentación de las pruebas documentales, entre ellas las calificaciones, la lectura de los folios y los informes aportados a la causa.



Entre las pruebas solicitadas por las defensas figuran varias relacionadas con el régimen retributivo de los consejeros no ejecutivos, así como con la contabilización de los gastos realizados por ellos y con la consideración de los gastos de representación como remuneración y los requisitos para ello.



Terciero, Verdú y Azaola han sido propuestos por el Ministerio fiscal y por las acusaciones, tanto particulares como populares, así como por algunas defensas, entre ellas las de Rato y Blesa.



La acusación particular -BFA y Bankia- y varias defensas han propuesto la comparecencia de Aldaz, Tejera, Espinosa y otras catorce personas.



Otros testigos son Angel Rizaldos, exconsejero a petición de IU y miembro de la comisión de control de 2004 a 2006, José Nieto Antolinos, propuesto por el PP, y José Caballero Domingo, exalcalde Alcobendas y consejero en Caja Madrid por parte del PSOE.