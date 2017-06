El testimonio tras la cocaína: "Llegué a planear mi suicidio por no querer afrontar la vida"

Tonet Cebrián, de 51 años, y María Rodrigo, de 40, eran consumidores habituales de cocaína porque "así tapábamos nuestras frustraciones personales" y hoy se han expuesto públicamente, tras superar su adicción gracias al Proyecto Hombre, para denunciar que "la droga desmorona la vida".

Judit LópezTonet empezó a consumir cocaína hace 29 años, cuando él tenía solo 22, "como todos", de manera ocasional y se fue agravando a lo largo de los años: "eran consumos esporádicos, pero ya estaba dentro, y cuando tenía problemas siempre escapaba con la droga".

"Al cabo de los años, para poder vivir en un piso y pagar la hipoteca, tenía que trabajar el doble de lo normal. Tenía otros trabajos, lo que me llevaba a dormir poco y me apoyaba en la cocaína para seguir adelante", explica Tonet, que es trabajador de una de las cuatro empresas que se encarga de la limpieza de la ciudad de Barcelona.

"Por suerte he podido mantener el trabajo", ha declarado Tonet, que agradece el apoyo mostrado por su empresa durante todo el proceso, "confesé mi adicción y me han tratado súper bien, hace 33 años que trabajo en el mismo sitio".

Tonet explica que llegó "a un momento límite, se desmoronó mi vida, ya no tenía argumentos donde agarrarme" y decidió entrar en Proyecto Hombre hace un año y medio.

"Vuelvo a tener ganas de vivir, Proyecto Hombre me ha dado la oportunidad de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ahora estoy adaptándome, aunque tengo mis miedos", declara esperanzado Tonet, que por culpa de su adicción a la cocaína se distanció de su familia, pero que "poco a poco voy recuperando a mis hijos, y espero recuperarlos más".

Sobre dar un consejo a los jóvenes, Tonet lo tiene claro: "que no lo hagan nunca. No tenemos que creer en el consumo responsable, no existe el consumo responsable".

Por su parte, María empezó a consumir alcohol cuando tenía solo 14 años, y a los 20 comenzó con la cocaína, "en un ambiente de fiesta, para desinhibirme, para sentirme bien", pero que poco a poco "se fue incrementando, hasta que llegó a formar parte de mi vida, de mi día a día".

"Tengo una patología dual, además de la adicción, tengo un transtorno de la alimentación, que empezó paralelamente", confiesa María, que cree que este fue uno de los motivos que le llevó a consumir: "era una manera de sentirme aceptada".

María es peluquera, incluso tuvo su propio negocio, pero declara que lo ha "perdido todo a nivel laboral y económico", seguramente debido a que "también consumía en el trabajo y eso ha repercutido en mi inestabilidad".

"La adicción no es solo consumir, detrás hay mucho más, te tienes que curar de ti misma para no tener que consumir más. La sustancia es la punta del iceberg de muchas cosas tapadas que no has podido afrontar a nivel personal", sentencia.

La mujer entró en Proyecto Hombre hace poco más de un año: "estuve un mes sin salir de casa, hasta llegué a planear como me iba a suicidar por no querer afrontar la vida, pero una mañana me fui al médico" y reconoce que ahora está "bien, contenta y motivada, aunque no puedo decir mañana".

"No espero que todo me salga bien, sino poderlo afrontar bien para no tener que volver a mi pasado, a la adicción", declara María, que envía un mensaje de esperanza a todos los que estén pasando por algo similar: "sí se puede salir. Con mucha fuerza de voluntad, queriendo y sabiendo que eso es la prioridad de tu vida. No eres tu, es la sustancia, tienes que aprender a ser tu sin tener que usarla".