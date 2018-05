El testimonio de una mujer maltratada: "El trabajo fue mi salida, empecé a creer que valgo"

Virginia, una superviviente de la violencia de género, se define a sí misma como una mujer "fuerte", pese a haber sufrido maltrato por parte de su expareja y padre de sus hijos durante varios años. Asegura que su "salida" fue conseguir un trabajo porque eso le permitió recuperar su autoestima y sentido de la utilidad: "Empecé a creer que valgo, que puedo ser útil", subraya.

Ella es la protagonista de uno de los vídeos de la última campaña de Fundación Integra, una institución que tiene como objetivo ayudar a personas en exclusión social para que tomen las riendas de su vida a través de la inserción laboral. Desde el año 2001, ha conseguido más de 3.613 contrataciones para mujeres víctimas de violencia de género, el 32% de los 11.250 empleos que ha facilitado en total.

Virginia es uno de ellos, ya que gracias a la gestión de la fundación logró un trabajo en el año 2013, tras haber denunciado y dicho "basta" al maltrato. En la actualidad, trabaja en Carrefour y se está formando como gestora de caja. "Cuando no tienes nada que darle a tus hijos y sólo tienes miedo de perder su custodia, la oportunidad de tener un empleo es vital", declara.

Así, Virginia relata que una vez que tuvo un empleo empezó "a dar pequeños pasitos" y a recuperarse. "Empecé a creer que valgo, que puedo ser útil, que sirvo para valerme por mi misma y que soy capaz de sacar adelante a mis hijos. Es entonces cuando recupero mi autoestima y mi vida empieza a funcionar", expresa. "Saber que soy útil, que valgo y además ser reconocida por el trabajo que hago es todo un regalo para mí".

En su opinión, "es importante" que la integración de "todas las personas que necesitan una segunda oportunidad", que "se les quiten las etiquetas" y dejen de ser "señalados". "Yo soy quien estoy más lejos del pasado que tuve", argumenta.

HISTORIA CONTADA POR SU FAMILIA

Esta historia de superación se plasma en el vídeo de la campaña que ha lanzado Fundación Integra a través de las redes sociales. En un spot de la iniciativa, Virginia escucha por primera su historia contada por su propia familia. "Ella llamó con muchísimo miedo y fuimos conscientes de que teníamos un verdadero problema. No sabía cómo ayudarla", relata su hermana en voz en off, mientras los ojos llorosos de Virginia están en primer plano.

Ella afirma que al escucharla se quedó "impresionada". "Lloraba, no podía dejar de hacerlo, no daba crédito, sentí mucha gratitud", explica, precisando que su hermana es una de las personas que más le ayudaron a "dar el paso" a denunciar su situación de maltrato.

También se escucha el punto de vista de su asistente social, a la que Virginia agradece que estuviese en esos momentos "tan difíciles" tras la denuncia. "Ha sido uno de los casos más intensos, más graves, y en el que mejor ha salido ella", apunta la trabajadora social y amiga de Virginia.

La actual pareja de Virginia, con la que comparte su "nueva vida", también ofrece su visión. Cuando sufría maltrato, ella lo "dejó todo", pero ahora su vida es "más estable", destaca él. "Es la mujer que quiero tener a mi lado, hasta el último día que tenga de vida", subraya él.

Virginia señala que cada una de las personas que hablan en el vídeo forman parte de "un momento crucial" en su vida. Una vida que ha reconstruido tras una "historia de sufrimiento, de mentiras y de muchísimas lágrimas", según ella misma confiesa.

"REVERTIR EL PROCESO DE EXCLUSIÓN"

Por toda la ayuda recibida, agradece a Fundación Integra la "oportunidad" que le dio para poder recuperar su vida y tener "un futuro lejos de la violencia", valiéndose por sí misma.

Fundación Integra ofrece formación para el empleo a todos los candidatos que llegan a través de más de 200 entidades sociales y también gestiona las ofertas laborales que puede interesar a cada uno. Una vez conseguido el empleo, la institución realiza un seguimiento personalizado para asegurarse de que su "correcta integración" en el lugar de trabajo.

La fundación tiene como objetivo revertir la exclusión social proporcionando "soluciones reales" de inserción laboral para las personas más vulnerables. "La experiencia nos ha demostrado que la inserción real en la sociedad no se produce mientras dichas personas no consigan un trabajo y no se integren en el proceso normal de autosuficiencia económica y social", matiza a Europa Press la directora general de Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios.