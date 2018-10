Torra avisa con retirar los apoyos a Sánchez si no plantea un referéndum en un mes

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado este lunes que el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.



Lo ha dicho en la intervención inicial del Debate de Política General que se celebra en el Parlamento catalán, donde ha asegurado que quien pone en riesgo "la normalización" política en Cataluña no es el independentismo, sino el Gobierno permitiendo que los presos soberanistas sigan en la cárcel.



El presidente ha pedido que la propuesta de Sánchez gire en torno a un "referéndum vinculante y reconocido internacionalmente" para que los catalanes puedan decidir el futuro político de Cataluña.