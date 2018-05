Torra pide por carta a Rajoy que publique "inmediatamente" el nombramiento de los consellers

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle que publique "inmediatamente y sin más dilaciones" el decreto de nombramiento de los consellers del nuevo Govern en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc).

En la carta, destaca que quiere que los consellers tomen posesión de inmediato con el objetivo de que "se ponga fin al artículo 155, que tanto ha perjudicado" a Cataluña.

Argumenta que Rajoy no tiene ningún motivo para no publicar en el Dogc el decreto de nombramientos y adjunta el informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que avala esta tesis.

Dicho informe señala que el Gobierno central controla el Dogc a través del 155 pero que su función debe ser "meramente formal", sin perjudicar las decisiones que tome el presidente de la Generalitat.

Los asesores del Govern en materia jurídica señalan en su informe que el Gobierno central podría incurrir "en un incumplimiento contrario al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, susceptible de control judicial", si no publica los nombramientos firmados por Torra en el Dogc.

Además, defienden que los consellers designados no tienen limitados sus derechos políticos y que no hay ninguna norma que exija que su toma de posesión deba ser presencial y simultánea, avalando así que asuman el cargo por separado y desde fuera de Cataluña --tanto en la cárcel como en el extranjero--.

Torra desgrana estos argumentos en su carta a Rajoy, y pide que, "por todos estos motivos, proceda inmediatamente y sin más dilaciones a la autorización de la publicación del decreto para que inmediatamente puedan tomar posesión los miembros del nuevo Govern".

El objetivo del presidente catalán, especifica en la misiva, es que "se ponga fin a la aplicación del artículo 155, que tanto ha perjudicado al país, y se empiece a restablecer la normalidad institucional en Cataluña".

Torra concluye su carta reiterando su "plena voluntad de diálogo sincero" y emplazando a Rajoy a una próxima primera reunión.

Segunda misiva en una semana

Se trata de la segunda misiva que Torra envía a Rajoy: la primera fue justo hace una semana y en ella el presidente catalán pedía una reunión para dialogar "sin condiciones, con el respeto institucional mutuo debido, con la predisposición a hablar de todo, sin límite temporal, y con el formato" que ambos convengan más oportuno.

Torra sigue a la espera de esa reunión y de la publicación en el Dogc del decreto de nombramiento de los consellers: hasta que no se publique no podrán tomar posesión y, por lo tanto, no se podrá poner fin al artículo 155, que finalizará en el momento en el que todos los miembros del Govern asuman su cargo.