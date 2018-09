Torra pide en su mensaje institucional un "combate democrático" hasta la república

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este lunes a los catalanes librar un "combate democrático y pacífico por los derechos civiles, sociales y nacionales" y hacerlo con los valores del diálogo, la paz y la palabra hasta hacer efectiva la república.



"Nuestro Govern se ha comprometido en hacer efectiva la República. Una República compartida que tiene que ser la de todos los catalanes. Lo haremos por todos los presos políticos y exiliados y por todos aquellos perseguidos por defender la libertad", ha dicho en un discurso con motivo de la Diada.





Torra defiende que la lucha por la república se fundamenta en el referéndum que se celebró el 1 de octubre de 2017 y asegura que es factible concretarla: "Este es un pueblo que se siente y se quiere libre, que ha decidido ser soberano de su destino"



Ha advertido de que habrá algunos que tratarán de que los catalanes abandonen el diálogo y la paz como vías políticas, y ha asegurado que no lo conseguirán porque las únicas herramientas de la ciudadanía movilizada son "la palabra y el voto".



En su primer discurso por la Diada desde que es presidente, Torra expone que en Cataluña existe un `pacto de la convivencia` que se cimenta en la democracia y la libertad y concluye: "Porque convivir es vivir los unos con los otros, y no unos bajo los otros".



El presidente catalán ha afirmado que esta Diada esta dedicada a la libertad porque "la libertad no fractura nunca, sino que lo que fractura es su ausencia", y ha pedido defender esta tesis apasionada y encarnizadamente.

"Desenmascarar la mentira"

Torra pide a los ciudadanos a "hacer valer siempre la verdad y desenmascarar la mentira cuando haga falta", manteniendo siempre el buen tono y la sonrisa, y pese a la humillaciones e insultos que, según él, se vierten contra la sociedad catalana.



"O resistimos y avanzamos o nos conformamos con las injusticias, el miedo, la violencia, la cárcel y el exilio", resume Torra, que considera que Cataluña está en una encrucijada histórica como cuando hace 300 años la ciudad de Barcelona cayó en la Guerra de Sucesión.

Referencias históricas

Torra ha iniciado su discurso rememorando la Junta de Braços de julio de 1713, el órgano que se reunía cuando no podían hacerlo las Cortes Catalanas, en la que por 78 a 45 se optó por resistir y no rendirse ante el asedio de las tropas de Felipe V.



El presidente defiende que aquella votación fue "uno de los actos de soberanía plena más importantes" que ha hecho Cataluña en su historia, y considera que es un ejemplo del proyecto político actual, donde, a su juicio, la bandera de la libertad está por encima del interés particular.