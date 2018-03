Torrent defiende que la candidatura de Sànchez "se ajusta a la ley"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido este martes que la investidura de Jordi Sànchez se ajusta a la ley y ha argumentado que, si se pudo presentar a las elecciones, no hay motivo ahora para que se le impida que pueda convertirse en el próximo presidente de la Generalitat.

"Yo lo dije en mi discurso inaugural y lo he repetido: voy a defender los derechos políticos de todos los diputados. Y el derecho político del diputado Jordi Sànchez pasa hoy por someterse al debate de investidura", ha explicado en una conferencia organizada por el Círculo de Directivos de Habla Alemana en el Círculo Ecuestre.

El presidente del Parlament ha recordado que contra Sànchez no pesa ninguna condena, ya que está en prisión preventiva, y ha concluido que esto significa que no hay "ningún impedimento" para que sea investido presidente de al Generalitat.

También ha confiado en que JxCat, ERC y la CUP llegarán a un acuerdo para desencallar la investidura y le ha pedido al próximo Govern que combine la responsabilidad con las defensa de las convicciones, y ha resumido: "Eficacia política y dignidad democrática".

Ha dicho que el próximo Ejecutivo tiene que ser la síntesis de dos conceptos muy catalanes como son `el seny` y `la rauxa`: el primero se caracteriza por la "serenidad, racionalidad, la ponderación y el sentido común", y el segundo por el arrebato, la determinación y el entusiasmo rebelde.

Ha pedido una legislatura en Cataluña caracterizada por la seguridad jurídica, las políticas públicas y la estabilidad, y ha avisado de que, para que haya "paz social", es clave que se respeten las libertades fundamentales en Cataluña, algo que considera que no se vio en situaciones como las cargas policiales del 1-O.

Controversia con los asistentes

Varios de los asistentes al coloquio organizado por el Círculo de Directivos de Habla Alemana han mostrado su enfado con Torrent, y uno de ellos ha llegado a afirmar que todos los dirigentes soberanistas deberían estar en la cárcel: "Yo voto para que todos ustedes vaya a la prisión".

El comentario ha sido acogido con aplausos mayoritariamente pero también con algún silbido, y el mismo socio de la entidad que lo ha pronunciado, que no se ha identificado, ha acusado a los independentistas de llevar "30 años mintiendo" con las bondades inexistentes que tendría, a su juicio, un Estado catalán.

Otro de los asistentes le ha afeado al presidente catalán que lleve el lazo amarillo, símbolo de la solidaridad con los presos soberanistas, asegurando que es un lazo subvencionado y ofensivo: "Le pediría que se abstuviera de llevar este lazo. A muchos de nosotros nos ofende y mucho".

Un tercer asistente ha criticado las expropiaciones que hubo durante la Segunda República por parte de la administración catalana, y ha lamentado que familiares suyos tuvieron que emigrar para evitar "un tiro en la nunca bajo la mirada de la Generalitat".

Torrent se queda

Antes de la polémica, el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, le había advertido a Torrent de que es encontraba ante un "terreno crítico", y él mismo le ha formulado tanto algunas críticas como algunos elogios.

Torrent ha dicho que le motiva oír opiniones discrepantes, y en relación al polémico acto del Colegio de Abogados de Barcelona en el que varios asistentes se levantaron cuando habló de presos políticos, ha concluido: "Dialogar es fundamental en política, como yo hoy he escuchado y no me he levantado y no he salido de la sala".

También ha habido una única intervención a favor de las tesis de Torrent, la de un asistente que ha asegurado llevar el lazo amarillo y que ha expuesto que esperaba "más" de la intervención del presidente de la Cámara, ya que ha considerado que no ha dado los motivos de por qué quiere la independencia.