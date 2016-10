Seis trabajadores afectados por un brote de sarna en un hospital de Huelva

Al menos seis trabajadores del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva están afectados por un brote de sarna, han informado fuentes del sindicato de Enfermería SATSE.



El primer caso se detectó en una empleada de la limpieza del servicio de Nefrología de este centro médico.



Posteriormente se han diagnosticado otros cinco casos de sarna entre los profesionales de Enfermería del Juan Ramón Jiménez.



El sindicato SATSE sostiene que el origen de este brote podría encontrarse en un paciente al que no se le hubiera diagnosticado la enfermedad.



Tras tener constancia de los seis casos, el Servicio de Prevención del hospital ha remitido a los trabajadores una circular con una serie de consejos para prevenir el contagio y se ha tratado médicamente a las personas que ya presentaban la sintomatología.



El SATSE ha explicado que la sarna es una enfermedad infectocontagiosa no grave que requiere de un tratamiento "banal", ya que con la aplicación de una crema durante un día y aislamiento los síntomas mejoran bastante o incluso desaparecen.



La sarna se contagia por contacto indirecto, a través de sábanas o ropa, o por contacto directo, aunque en el caso de los profesionales sanitarios esta última posibilidad es más complicada ya que trabajan con guantes.



Las mismas fuentes han indicado que a veces resulta difícil detectar esta afección cutánea porque suele confundirse con eccema o dermatitis, de ahí que no se descarte que en los próximos días puedan diagnosticarse más casos.



SATSE cree que ahora habrá que investigar si desde el hospital "se ha actuado bien o mal", para lo que se deberá determinar el tiempo que ha pasado desde el primer diagnóstico hasta que se pusieron en marcha las medidas de prevención y tratamiento.