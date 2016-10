Una treintena de heridos en Ceuta, al saltar la valla unos 200 inmigrantes

Más de 200 inmigrantes subsaharianos, según los primeros cálculos de la Guardia Civil, han conseguido entrar en Ceuta esta mañana tras un asalto masivo al vallado fronterizo en el que se han registrado unos treinta heridos de diversa consideración.



El asalto se ha producido en las inmediaciones de la finca de Berrocal y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se han desplazado a la zona para intentar contener a las decenas de inmigrantes que intentaban saltar la valla.



Fuentes de la Guardia Civil ha dicho que muchos inmigrantes se han desperdigado por distintas calles de la ciudad, por lo que no se sabe el número exacto de personas que han podido entrar, ya que todavía están haciendo un recuento.



Los inmigrantes han asaltado el vallado sobre las 7.00 horas en un lugar próximo a la frontera sur del Tarajal, tras lo cual muchos de ellos han iniciado una carrera por el monte para no ser detenidos por los efectivos policiales.



Más de medio centenar de inmigrantes salieron huyendo por las calles de la barriada del Príncipe y fueron interceptados en distintos lugares de la ciudad, algunos de ellos tras permanecer ocultos en una zona con árboles próxima a la carretera de subida hacia el Hospital Universitario.



La Cruz Roja ha tenido que desplegar un operativo especial que ha trasladado al Hospital Universitario a 29 inmigrantes, algunos de ellos con heridas de consideración como consecuencia de los golpes que se produjeron al saltar la doble valla, situada a seis metros de altura.



La mayor parte de los inmigrantes presentaban contusiones y golpes y un joven tenía una fractura de tobillo.



Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y la Policía Local han colaborado en la detención de los inmigrantes subsaharianos, que serán acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).



Fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta han informado de que todavía no se ha podido concretar el número exacto de inmigrantes que han entrado, aunque ha sido una de las entradas masivas más importantes registradas en la ciudad en los últimos años.



Según la organización no gubernamental Caminando Fronteras, en el grupo de inmigrantes que han entrado se encuentran menores de entre 15 y 17 años procedentes de diferentes países del África Subsahariana como Mali, Costa de Marfil y Burkina Faso.



Los inmigrantes han estado perfectamente organizados para protagonizar el salto, según fuentes policiales, y han huido tras lograr entra en Ceuta ante el temor a ser devueltos a Marruecos.