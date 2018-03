Turull y otros inculpados llegan al Supremo a la espera de medidas cautelares

Jordi Turull (JxCat), la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los ex consellers Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa han llegado ya al Supremo, donde el tribunal estudia esta mañana si les impone prisión preventiva o los mantiene en libertad bajo fianza.



Estos cinco citados en persona para las 10:30 horas de hoy han llegado progresivamente: primero han hecho su aparición Forcadell, Romeva y Bassa, unos quince minutos antes de las 10:00 horas.



Turull y Rull llegaron algo más tarde. El primero ha estado acompañado de su mujer y se ha despedido de ella con un beso.



El Supremo estudiará hoy el posible ingreso en prisión preventiva de Jordi Turull, candidato a la presidencia de la Generalitat, y los otros citados, en una serie de vistillas en las que las acusaciones, fiscal y Vox, pedirán prisión (muy posiblemente así será en el caso del candidato) o libertad bajo fianza.



El juez del caso, Pablo Llarena, comunicará hoy además a los abogados de los inculpados en este caso los autos de procesamiento, que afectarán a la gran mayoría de los 28 imputados, aunque es probable que algunos queden fuera del proceso.



A las puertas del Tribunal Supremo se ha concentrado gran cantidad de cámaras de medios de comunicación, mientras que la jornada de hoy va a ser seguida por decenas de periodistas desde dentro de las sedes del alto tribunal.



También esperaba a los imputados un grupo de personas portando carteles en amarillo que piden en inglés la libertad de ex vicepresident Oriol Junqueras (ERC). Al tiempo se han escuchado gritos de "no estáis solos" en catalán.

Al Supremo han acudido varios parlamentarios de ERC como Esther Capella, Joan Tardá o el portavoz de PDCat, Eduard Pujol. También les ha acompañado el que fuera portavoz de la Generalitat Fransesc Homs, entre otros.