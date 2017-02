Unanimidad en el Congreso para prohibir el indulto a los corruptos

El Congreso ha dado hoy el primer paso para prohibir la concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción y violencia machista, una vez que todos los grupos han apoyado tramitar una proposición de ley de los socialistas que pide reformar la norma que regula el derecho de gracia, que data de 1870.



A falta de la votación final, todos los grupos del Congreso han manifestado su apoyo a la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo Socialista, una iniciativa que defiende el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ya anunció en diciembre su intención de prohibir los indultos a los condenados por corrupción.



Los grupos han compartido el fondo de la propuesta para "evitar que los corruptos usen el blindaje del indulto" y que el Gobierno explique o amplíe, según el PP, los motivos por los cuales concede el derecho de gracia -27 el pasado año-.



Pero han avanzado enmiendas a la iniciativa al ser un texto en opinión del PP "escaso e incompleto", mientras que Ciudadanos aboga por ampliar la prohibición a los condenados por terrorismo y Podemos ha pedido un enfoque integral, que no deje fuera los delitos de prostitución, violación o trata y que incluya la creación de un organismo independiente que explique los motivos de los indultos.



No se ha opuesto a la tramitación de la norma, pero el popular Arturo García Tizón ha recordado que ya el año pasado el Gobierno rechazó todas las peticiones por delitos de corrupción y se ha preguntado si el terrorismo o la pederastia no generan el mismo rechazo que la corrupción o la violencia de género para prohibir los indultos a estos condenados.



Por ello, ha anunciado un paquete de enmiendas para añadir al texto las "circunstancias que de facto viene considerando el Ejecutivo". "Es verdad que el indulto es un acto político", ha dicho, pero ha subrayado que "no hay una alarma social por la política del Gobierno" en esta materia.



Desde el PSOE, Juan Carlos Campo ha defendido la "tolerancia cero" con la corrupción y la violencia de género, dos delitos que "piden a gritos ser excluidos de esta medida". Su aprobación, ha añadido, daría un mensaje inequívoco: "Que las sentencias por estos delitos ser cumplirán inexorablemente".



Ignacio Prendes de Ciudadanos ha recordado que esta medida figura ya en el acuerdo de investidura PP-Ciudadanos ya que en los últimos años se han producido "indultos inexplicables", por lo que apoyará la iniciativa para que "los corruptos tengan desde el principio la sensación de que no podrán encontrar un lugar donde esconderse".



Podemos ha reprochado a PP y PSOE el uso que han hecho del indulto en "casos escandalosos" que no hace sino "desmotivar a jueces y fiscales a quienes tanto les cuesta perseguir estos delitos".



Otro de los problemas que advierten los socialistas es "la falta de motivación de los indultos", por lo que su propuesta pide justificar los motivos para "poner freno a la arbitrariedad" y "explicar a la ciudadanía las razones".



De hecho, varios portavoces han incidido más en este segundo aspecto como el PNV que ha abogado por "sustituir la arbitrariedad por la equidad" y el Partido Demócrata Catalán que ha pedido "dotar de garantías" a la concesión del indulto ya que este supone "la injerencia del ejecutivo en el poder judicial".



También Joan Tardá (ERC), quien ha exhibido una pancarta pidiendo la libertad para el concejal de Jaén Andrés Bodalo, ha lamentado la "opacidad" que rodea al indulto y ha exigido "transparencia" al entender que es imperativo que su concesión contenga un "razonamiento extensivo sobre las razones que promueven el indulto".



Foro Asturias ha criticado el "oportunismo" del PSOE por proponer esta medida ahora y no cuando gobernaba Jose Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Compromís ha mostrado su apoyo no sin antes enumerar los condenados más polémicos que han sido indultados.