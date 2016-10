El comité votará un texto en favor de la abstención y otro que mantiene el no

La eurodiputada y ex número dos del PSOE Elena Valenciano ha sido la encargada de presentar hoy ante el Comité Federal la propuesta de resolución que defiende la abstención a la investidura de Mariano Rajoy "en segunda votación", mientras que el vasco Txarli Prieto ha aportado una alternativa en favor de mantener el voto en contra.



Los 226 delegados con que se ha constituido el comité -27 menos que hace tres semanas- se pronunciarán con su voto sobre las dos propuestas una vez que concluya el debate para el que el presidente del comité, José Blanco, ha fijado tres horas de duración, a propuesta de la gestora.



Este límite ha provocado el malestar de los `sanchistas` en un cónclave en el que 54 delgados han pedido la palabra.



La resolución presentada por Valenciano, cercana a la gestora y miembro del sector crítico con el anterior secretario general, Pedro Sánchez, llama al PSOE a cambiar el no a Rajoy por la abstención, apelando a la "responsabilidad" de los socialistas con el fin de "desbloquear la excepcional situación institucional" del país y con el argumento de que es la única opción que les queda para evitar unas terceras elecciones.



El texto incluye media docena de "objetivos inaplazables" que el PSOE se compromete a "defender ante el Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas", como la derogación de la reforma laboral y de la "ley mordaza", la convocatoria del Pacto de Toledo, la apertura de un diálogo en el Congreso sobre el modelo territorial, la lucha contra la corrupción y un gran pacto de estado contra la Violencia de Género.



Por parte de los "sanchistas", el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento Vasco y exlíder del PSE de Álava, Txarli Prieto, ha presentado un texto alternativo en defensa de mantener el voto en contra a Rajoy.



Prieto ha argumentado que en las dos últimas elecciones generales, a pesar de la pérdida de escaños, el PSOE ha demostrado "estar en condiciones de liderar la oposición" y que la abstención no evita el riesgo de que Rajoy pueda convocar nuevos comicios en poco tiempo.



"La abstención retrasaría unos meses la repetición electoral", advierte el texto de los `sanchistas`, que se muestran convencidos en ella de que "o bien el PSOE se compromete a dar estabilidad al Gobierno de la derecha o lo más seguro es que en primavera nos encontrásemos ante una nueva cita electoral que algunos tratan de evitar ahora"