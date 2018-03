Valtonyc: "Voy a entrar en prisión seguramente"

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, de nombre artístico Valtonyc, no cree que la Audiencia Nacional vaya a suspender la ejecución de la pena de 3 años y medio de cárcel que le impuso por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. "Voy a entrar en la cárcel seguramente", ha dicho este martes.

Voy a entrar en prisión seguramente, poco más me queda por hacer. Espero que luchéis y no caigáis en la autocensura, es lo que ellos buscan. Cárcel para unos cuantos hay, pero para todos no. Si no hacéis nada ahora, en un futuro os arrepentiréis. Dignidad ante este ataque.