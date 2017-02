Velocidad y horas al volante, infracciones más comunes de los transportistas

El exceso de horas al volante y de velocidad son las principales infracciones que están detrás de las casi 9.000 denuncias que la Guardia Civil ha realizado en la última campaña a los transportistas.



Son datos que hoy ha ofrecido la Dirección General del cuerpo en un comunicado en el que informa el balance de la última campaña especial de control y vigilancia de camiones y furgonetas, que duró una semana.



Durante este tiempo, los agentes han controlado 67.090 vehículos destinados a este tipo de transporte, de los cuales 8.995 fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa y otros 223 fueron inmovilizados por diferentes motivos.



En concreto, 1.963 denuncias por exceso de horas de conducción, 1.562 por no respetar los tiempos de conducción y descanso, 1.725 por exceso de velocidad y 401 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo.



Pero además 434 personas han sido denunciadas por no llevar puesto el cinturón y otras 116 por estar bajo los efectos del alcohol y las drogas.



A ello hay que sumar las 2.463 denuncias por irregularidades en la documentación relativas al vehículo y al conductor mientras que las impuestas por exceso de peso o inseguridad de la carga fueron de 722.