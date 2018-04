Arranca el I Festival de Cine por Mujeres, para todos los públicos

Cine hecho por mujeres y destinado a todos los públicos, es el lema con el que se ha presentado este lunes la primera edición del Festival Cine por Mujeres, que se celebrará en Madrid entre el 3 y el 8 de abril y que arrancará con la proyección de un documental sobre la diseñadora Vivienne Westwood.



"Westwood: Punk, Icon, Activist" (2018), dirigido por Lorna Tucker, dará el pistoletazo de salida a este certamen, el primero de estas características que se celebra en España, que aspira a dar visibilidad al trabajo de las mujeres "en toda la cadena de producción cinematográfica" y a convertirse en cita de referencia.



"No hemos nacido al calor del movimiento #Metoo, este es un proyecto que viene de hace mucho tiempo", ha subrayado este lunes en rueda de prensa Carlota Álvarez Basso, codirectora del festival, que programará 28 películas realizadas en los últimos tres años, de distintos géneros y temáticas.



El Palacio de la Prensa, en la Gran Vía, acogerá las proyecciones especiales de inauguración y clausura. En la apertura se hará entrega de un premio honorífico a la productora Belén Atienza, colaboradora habitual de Juan Antonio Bayona y que actualmente está trabajando en la secuela de "Jurassic World".

En la clausura se entregará el premio a la mejor película del certamen y se proyectará "Numéro une", de la actriz, directora y guionista francesa Tonie Marshall, un "thriller" que pone sobre la palestra el tema del "techo de cristal" para las mujeres en las empresas y que protagonizan Emmanuelle Devos, Richard Berry y el también cantante Benjamin Biolay

La sección competitiva se exhibirá en el Círculo de Bellas Artes y constará de siete títulos no estrenados en España o en Madrid, como la sueca "Euphoria", de Lisa Langseth, protagonizada por Alicia Vikander, Eva Green y Charlotte Rampling, una historia sobre el reencuentro de dos hermanas.



También la polaca "Tower. A bright day", de Jagoda Szelc, que compitió en la Berlinale; la danesa "Darling", "un drama sobre los altibajos de la mujer moderna"; la alemana "Western", sobre los trabajadores alemanes destinados en la campiña búlgara, una película "muy masculina", según Diego Mas Treller, codirector del festival; y la argentina "El futuro que viene", producida por Lisandro Alonso.



Completan la sección competitiva una cinta de animación producida por Angelina Jolie, "El pan de la guerra", de la irlandesa Nora Twomey, y un documental sobre Grace Jones dirigido por Sophie Fiennes.

En esta primera edición el país invitado es Suecia, considerado un modelo en sus políticas de igualdad. La Academia de Cine será la sede de Focus on Suecia, que se compone de otros seis títulos y contará con la asistencia de la directora Katja Wik, quien presentará "The Ex-Wife". En la Casa de América, el protagonismo recaerá sobre tres directoras iberoamericanas: la colombiana Laura Mora, con su premiado drama autobiográfico "Matar a Jesús"; la chilena Marcela Said, directora de la también laureada "Los perros"; y la argentina "El futuro que viene"

La Sala Berlanga acogerá una panorámica de directoras iberoamericanas como Isabel Coixet, Roser Aguilar, Claudia Llosa, que además impartirá una clase magistral; Inés París, Lucrecia Martel o Carla Simón, entre otras.



Además de las proyecciones, habrá mesas redondas y debates sobre la presencia femenina en el cine, todas gratuitas.



Álvarez Basso, fundadora del departamento de cine del Museo Reina Sofía y exdirectora de Matadero Madrid, ha destacado la presencia de la estadounidense Debra Zimmerman, directora ejecutiva de Women Make Movies, que también es miembro del jurado.



El problema de la visibilidad femenina en el cine viene de lejos. Los organizadores recuerdan aportaciones históricas silenciadas como la de Alice Guy-Blaché, que rodó más de 600 películas, o Ida Lupino, la primera mujer que dirigió un filme de cine negro.



Pero la realidad es que fueron excepciones y que las mujeres "ni entonces ni ahora están representadas de manera equilibrada en el cine ni en la cultura en general".



Así, subrayan, no fue hasta 2018 que la Academia de Hollywood concedió su primer Óscar a la mejor dirección a una mujer, Kathryn Bigelow. Según un estudio de la ONU de 2014, las mujeres solo suman el 7 % de los directores, el 19,7 % de los guionistas y el 22,7 % de los productores.