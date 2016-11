Venezuela permite la entrada al equipo de RTVE retenido en Caracas

El Gobierno de Venezuela ha permitido finalmente la entrada a la corresponsal de RTVE en Colombia, Nuria Ramos, y su equipo, quienes llevaban más de 14 horas retenidos tras su llegada este martes al aeropuerto de Caracas, según ha informado el ente público de televisión.



El motivo del viaje a Venezuela era cubrir la información como enviada especial ante el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, así como de la manifestación opositora del próximo jueves.



Según ha explicado Ramos, a su llegada al aeropuerto de Caracas se les solicitó el pasaporte y, tras 45 minutos de espera, se les negó la entrada al país. El equipo de RTVE ha permanecido retenido junto a otro periodista estadounidense en una sala de embarque del aeropuerto, teniendo constantemente limitada y vigilada su movilidad, con la documentación retirada.



Aunque en un principio se les comunicó que serían devueltos a Bogotá en el vuelo de las 12:00 hora local (17:00 hora peninsular), el Ejecutivo de Maduro les ha permitido la entrada en el país.



La corresponsal ha indicado, en declaraciones a RTVE, que a su llegada las autoridades venezolanas no les dieron explicaciones de por qué no les dejaban entrar en el país. Sin embargo, después, según ha asegurado, aunque no lo expresaron "claramente" ni de forma explícita, le explicaron que no podían entrar por "carecer de un visado de trabajo".



Ramos ha asegurado que nunca antes le habían solicitado dicho visado para entrar en el país, por lo que cree que se trata de "una excusa" que, según indica, se ha utilizado también para impedir la entrada en Venezuela por parte de otros periodistas de Perú y Argentina.



RETENIDOS EN EL AEROPUERTO



Tras más de ocho horas retenidos en el aeropuerto, la corresponsal ha explicado que siguen en una sala bajo la vigilancia de personal de seguridad y que les han quitado los pasaportes.



En el tiempo que llevaban retenidos, les han dejado cambiar dinero para poder tomar algo mientras las tiendas han permanecido abiertas.



RTVE ha recordado que no se trata de la primera vez que un equipo de periodistas es retenido en Venezuela. Según ha explicado la corresponsal, la semana pasada un equipo de periodistas peruanos que se dirigía a Cartagena de Indias (Colombia) para la Cumbre Iberoamericana también fue retenido en el aeropuerto y enviado en un avión de vuelta.



RTVE MANIFIESTA SU "ENÉRGICO RECHAZO" ANTE ESTE INCIDENTE



La Corporación de RTVE ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su "más enérgico rechazo" al incidente sufrido en el aeropuerto de Caracas por el equipo de enviados especiales de TVE.



Asimismo, la dirección de RTVE "condena la prohibición a su corresponsal de informar libremente de lo que sucede en Venezuela", según reza el comunicado, y aseguran que "desde primera hora" ha estado en contacto permanente con el equipo de enviados especiales de TVE, así como con el consulado español en Caracas y la Embajada en Venezuela y el Ministerio de Asuntos Exteriores español.



Por su parte, el Consejo de Informativos de TVE, ha señalado que "deplora" la expulsión del equipo de profesionales de TVE de Venezuela y que, con esta decisión, el gobierno venezolano "impide satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos".