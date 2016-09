Verónica Pérez: "En este momento la única autoridad que existe en el PSOE soy yo"

La presidenta del Comité Federal del PSOE, Verónica Pérez, ha proclamado este jueves que, en este momento, ella es la única autoridad del partido, precisamente en esa condición y ha pedido "dignidad" a la hasta ahora dirección y que deje de "intentar atrincherarse" bajo argumentos estatutarios.



La secretaria general del PSOE de Sevilla ha acudido a Ferraz a registrar una petición para que la Comisión de Éticas y Garantías se reúna y aborde la situación tras la dimisión de 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal.



"En este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que, les guste o no a algunos, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y compañeras del Comité Federal", ha dicho a las puertas de Ferraz rodeada de decenas de periodistas.



Pérez ha comenzado su intervención subrayando que la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva supone, "como cualquier militante sabe", la disolución de este órgano. Sin embargo, a la vista de que la dirección socialista no reconoció ayer tal situación, la socialista sevillana ha censurado que ésta "intente buscar una maniobra estatutaria o reglamentaria para intentar atrincherarse en Ferraz".



"Eso no es estar a la altura de lo que merece este partido, estas siglas y los valores que representamos y que tiene el PSOE", ha señalado Pérez que, militante socialista desde los 14 años, ha dicho sentir "mucha pena lo que pasa" y ha pedido "responsabilidad" a todos.



"Pueden intentar atrincherarse con argumentos reglamentarios pero es cuestión de dignidad; pediría dignidad personal y política", ha reclamado Pérez, que ha explicado que como secretaria general del PSOE de Sevilla, si la mayoría de los miembros de su Ejecutiva dimitieran "no tardaría ni un minuto en recoger mis cosas e irme a casa".



A la vista de que la hasta ahora dirección no asume las consecuencias de la dimisión de la mayoría de la Ejecutiva Federal, ella, como presidenta del Comité ha solicitado "formalmente" la convocatoria extraordinaria y "urgente, en el día de hoy" de esa Comisión de Ética y Garantías para que "se pronuncie y emita informe sobre lo que está sucediendo" de modo que "arroje luz a aquellos que hacen una interpretación errónea de lo que dice el reglamento".



Después de que la presidenta de la Comisión de Garantías del PSOE, Isabel Celáa, haya dicho este jueves a través de un comunicado que el Comité Federal no puede convocarla, Pérez ha aclarado que ella no la está convocando sino "instando", como máxima autoridad del partido, a que se convoque de forma urgente".



SIN RESPUESTA DE CELAÁ



La socialista andaluza ha ahondado en que este miércoles, a la vista de la gravedad de los hechos, llamó a los cinco miembros de ese comité para expresarles que era "necesario" que se reunieran y ha detallado que pudo hablar con cuatro de los cinco miembros de dicho órgano ya que la presidenta no respondió a sus llamadas. "No se me puso al teléfono por mucho que insistí", ha lamentado.



La falta de respuesta de la presidenta de la Comisión de Garantías ha llevado a Pérez a sospechar de su actitud: "No quiero pensar que nadie esté secuestrando esa Comisión de Ética y Garantías, ya que es lo único que faltaba".



"Espero que hayan descansado y pensado y que esa comisión asuma su responsabilidad", ha previsto la socialista, que ha recalcado que ese órgano debe asumir su responsabilidad y emitir un informe que ella necesita para "poder abordar y actuar con responsabilidad y con garantías jurídicas en el Comité Federal del próximo sábado". "Quiero pensar que los compañeros han reflexionado y van a convocar", ha recalcado.



Preguntada por si preveía encontrarse con Pedro Sánchez, ha incidido en que no se tiene que reunir "con compañeros que no ostentan un cargo y que no son más que militantes". "No me voy a reunir con nadie, sino que vengo al registro y voy a hablar con algunos compañeros de la organización para que el Comité Federal del próximo sábado se desarrolle con normalidad", ha recalcado.



Además, ha afeado que la dirección socialista haya dicho "muchas cosas" y haya apuntado a que los críticos quieren "intentar evadir la decisión militancia" y ha recordado que la elección de la cúpula socialista por parte de los militantes es una conquista de todo el partido. "No lo consiguió ni Pedro Sánchez ni su Ejecutiva sino toda la militancia y así va a seguir siendo".



Pérez ha calificado de "mezquino" que "haya gente que intente apropiarse de lo que ha sido conquista de todos" y ha concluido indicando que el PSOE es "un partido grande y fuerte" y "no patrimonio de nadie".



El PSOE no es de su dirección federal "sino de su militancia y de la sociedad española", ha recalcado la socialista andaluza, que se ha mostrado convencida de que así van a seguir siéndolo. "Empezaremos una nueva etapa de regeneración y daremos momentos muy importantes para este país", ha previsto.