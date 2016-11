'¿Lo ves?', un corto para dar luz a la realidad de los albinos

La periodista y actriz albina Patty Bonet asegura que existen "algunos mitos" alrededor del albinismo, aunque a su juicio el principal problema que sufren los afectados por esta condición genética es la escasa agudeza visual, algo que ha querido mostrar en su ambicioso cortometraje documental "¿Lo ves?".



Esta valenciana de 32 años presenta hoy este corto en los cines Ocina Aqua de su ciudad natal, en el que muestra situaciones cotidianas a las que se enfrenta una persona con albinismo como ella y que, pese a que suponen un reto debido a sus problemas visuales y a su elevada fotofobia, "se pueden hacer".



En una entrevista, Bonet señala que aunque se han elaborado documentos relacionados con el albinismo pero centrados en África, donde la "realidad dramática" de los afectados era "necesario contar", no había apenas trabajos sobre las experiencias de los albinos que viven en las zonas occidentales.



Por ello, tras crear con un socio la productora Flare Producciones, donde ya han hecho otros cortos dirigidos al ámbito social, el pasado año decidieron rodar "¿Lo ves?" con el objetivo de que el espectador pueda experimentar lo mismo que ella.



"Me preguntan si veo eso o lo otro; con el corto quiero transmitir esa sensación y que el espectador experimente cómo lo veo", señala Bonet, quien advierte de que un albino no podrá disfrutar de este documental por cómo está rodado, pues lo verá "doblemente mal".



El corto se ha rodado con la técnica de la cámara subjetiva para que el espectador se ponga en la piel de una persona que convive día a día con esas limitaciones visuales a las que hace frente con optimismo y humor y, según Patty, ya desde el principio del corto, de diez minutos, será "incómodo por esa sensación de ver borroso".



Patty destaca el "reto" que ha supuesto este rodaje para Miguel Camino, director de fotografía y operador de cámara, por el hecho de que ha tenido que rodar casi todas las imágenes "desenfocadas".



"Miguel, que ha sido mis ojos, me decía que a lo mejor ver el mundo como lo hago yo es más bonito. Queremos reflejar situaciones cotidianas, normalizar, que la gente sepa que me cuesta hacer las cosas pero las hago, se pueden hacer".



El albinismo es un trastorno genético hereditario que se caracteriza por la ausencia del pigmento melánico en ojos, pelo y piel y afecta en España a una de cada 20.000 personas.



Aunque la primera imagen que tiene la gente de los albinos es su pelo blanco o rojizo y su tez clara, se desconoce que tienen una grave discapacidad visual: "Nos relacionan con el aspecto físico pero nuestro problema más grave es el visual", confiesa.



La afectación visual que sufre Patty le lleva a tener solo un 17 % de visión, una discapacidad que no le ha impedido vivir sola con su perro en Madrid y actuar sobre un escenario.



Aunque señala que cuando era pequeña le llegaban a decir que sus padres eran "unos salvajes" porque le habían "pintado las pestañas de blanco", la imagen que la sociedad tiene sobre los albinos "ha avanzado".



No obstante, lamenta que aún continúan algunos "mitos" sobre el albinismo como que no pueden ir a la playa. "Yo todos los veranos voy a la playa en Ibiza", reivindica.



El corto está patrocinado por la Fundación Divina Pastora, la ONCE, la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismos (ALBA) y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER), donde trabaja Lluís Montoliu, uno de los mayores expertos en albinismo.



Esta licenciada en Periodismo también es actriz y el pasado domingo finalizó en el Centro Dramático Nacional el montaje "Cáscaras vacías", que narra un episodio de la llamada Operación T4, que durante el nazismo asesinó a entre 70.000 y 270.000 personas con discapacidad por considerarlas "inútiles".



Ahora pretenden llevar la obra a otros lugares de España, según Bonet, que también avanza que en el futuro quieren producir la primera obra de teatro y buscar subvenciones para realizar un documental sobre cómo viven en Europa las personas con albinismo.