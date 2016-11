Una víctima del pederasta de Ciudad Lineal: "Me hizo cosas malas y me obligó a darle mordisquitos"

Una de las presuntas víctimas de Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, manifestó a los agentes que la auxiliaron tras ser hallada en un descampado próximo a la M-40 que su agresor le había obligado a desnudarse, que le hizo "cosas malas" y que le había obligado a darle "mordisquitos".



Así lo ha contado uno de los agentes de la `Operación Candy` que acudió al descampado donde apareció esta menor tras ser agredida. Los hechos se produjeron el 22 de agosto de 2014. La niña contó a los agentes que su agresor la tapó la boca y la metió en un coche, donde se tuvo que agachar.



Además, el tío de una de las menores agredidas ha relatado a la Sala como su sobrina le contó cómo Ortiz la raptó bajo el engaño que le iba a dar un regalo para su abuelo que le iba a gustar mucho. "Cuando la niña se arrimó, la cogió, la dio un empujón y la metió en el coche".



Este familiar ha narrado que la niña y su hermano estaban montando en bicicleta y en un momento le pidió a su hermano que le cambiara la bici. En un momento, el tío bajó la cabeza para arreglar una pieza que se había salido y perdió la vista de la menor. Al parecer, se fue a orinar detrás de unos coches.



"El hombre le dijo que con quién estaba y que tenía que darle un regalo que le iba a gustar mucho a su abuelo. Ella estaba avisada para que no se fuera con nadie. Pero era una niña de seis años. Cuando se arrimó, la cogió, la dio un empujón y la metió dentro del coche", ha manifestado.



También ha comparecido uno de los agentes que acudieron al descampado donde apareció la niña, que indicó que el hombre le dijo que se desnudara y que le hizo "cosas malas". Otro de sus compañeros ha detallado que este hombre le tapó la boca y la obligó a taparse.

"Me ha obligado a desnudarme, me ha hecho cosas malas y me ha obligado a darle mordisquitos", ha contado el agente, quien ha agregado que la menor dijo que sudaba mucho.