Entre 130.000 y 160.000 personas viven en España con infección por VIH y se han notificado 85.720 casos de Sida, una enfermedad cuya incidencia se ha reducido enormemente desde hace dos décadas por los tratamientos antirretrovirales, si bien este descenso se ha ralentizado en los últimos años.



Son datos que se extraen del último informe sobre vigilancia epidemiológica del VIH y Sida en España 2015 publicado con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la enfermedad, que se conmemora hoy.



Hay que diferenciar entre el VIH y el sida: el primero es el Virus de Inmunodeficiencia Humana que es el causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es decir, de la enfermedad del sida, que lleva asociadas algunas patologías como neumonías o tumores, entre otras.



La manifestación de la enfermedad consiste en el deterioro del sistema inmunológico que se convierte en vulnerable a bacterias inocuas en condiciones normales.



Estas son algunas de las cifras más importantes del VIH:



- Entre 130.000 y 160.000 personas viven con VIH, de las que más del 20 % no está diagnosticada.



- Hasta el 30 de junio de 2016 se han notificado 3.428 nuevos diagnósticos y se estima que la tasa es de 9,44 por 100.000 habitantes.



- La tasa de los nuevos diagnósticos de VIH son superiores a la media de los países de la UE y de Europa Occidental.



- Los hombres suponen el 85,9 % de los nuevos diagnósticos.



- La mayoría de los nuevos diagnósticos se encuentran entre los 30 y 39 años.



- El 11 % tiene entre 15 y 24 años y el 14,4 %, 50 años o más.



- Un 46,5 % de los nuevos diagnósticos en 2015 se realizaron de forma tardía y el grupo que presenta mayor proporción es el de hombres heterosexuales (63,1 %).



- El retraso en la detección del virus aumenta con la edad llegando a un 63,2% en los mayores de 50 años.



- La vía de transmisión más frecuente es la sexual: 79 % de los casos, de los que el 53,6 % corresponden a hombres que mantienen relaciones con hombres.



- Hay una tendencia descendente en el porcentaje de casos en inmigrantes entre los nuevos diagnósticos del virus: ha bajado del 40 % en 2009 al 30,3 % en 2015. Las regiones más frecuentes son Latinoamérica y África Subsahariana.



Y sobre el sida:



- Desde el inicio de la epidemia hace décadas en España se han registrado un total de 85.720 casos.



- Tras alcanzar su punto álgido en la década de los 90, el número de casos notificados ha experimentado un "progresivo declive" desde 1996.



- Tras casi dos décadas de tratamiento antirretroviral eficaz, la reducción de la incidencia del sida ha sido "enorme", no obstante, el descenso se ha ralentizado en los últimos años.



- Se estima que en 2015 se han diagnosticado 595 casos.



- La tasa de sida es de alrededor de 1,8 casos por 100.000 habitantes.



- El 80,5 % de los diagnósticos de la enfermedad es de hombres y la media de edad es de 43 años.



- El porcentaje de personas infectadas por relaciones heterosexuales asciende al 34,4 % y aunque en números absolutos dicha vía afecta más a hombres que a mujeres, entre éstas adquiere especial relevancia al representar el 74 % de los diagnósticos.



- La transmisión entre hombres que tienen sexo con otros hombres supone el 33,2 % de todos los casos y el 41,1 % de los que afectan a hombres.



- El 13,7 % de los enfermos contrajo la infección por compartir jeringuillas para la administración de drogas.



- En 2015 no se ha diagnosticado ningún caso de sida pediátrico.