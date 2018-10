La "España viva" de Vox reúne a miles de personas en Vistalegre

Vox ha llenado este domingo el Palacio de Vistalegre de Madrid con unas 10.000 personas, según la organización, de la "España viva", una España que ha "resucitado" y que contará con representación parlamentaria en las próximas elecciones generales, según ha asegurado el presidente de la formación, Santiago Abascal.



A su juicio, el partido "desbordará" las urnas porque han sido "demasiados los ultrajes" a España y una "nación no despierta del letargo por casualidad, sino cuando la molestan". "Somos ahora la resistencia", ha expresado.



El partido ha celebrado un acto este domingo en Madrid donde ha dado a conocer sus 100 medidas para el país, pero también donde ha cargado duramente contra el resto de partidos, refiriéndose al PP como la "derechita cobarde", a Ciudadanos como "la veleta naranja", al PSOE como "traidores" y "estafadores", y a Podemos como el partido de las "recetas fracasadas del comunismo".



Bajo los gritos de "Presidente, presidente", miles de personas han apoyado a Abascal, quien ha reivindicado el papel de Vox como "herramienta al servicio de España" que se encargará de "reconquistar su grandeza", haciendo un llamamiento a sentir "orgullo" por su país y a comportarse con "dignidad, decoro y honor", en definitiva, "sin miedo". "No hemos venido a ganar en España, sino a que España gane con nosotros", ha señalado.



Abascal también ha hecho un llamamiento a "señalar a los culpables de la división y ruina de España" y a "combatirles", pues para él, la "España viva" a la que se refiere es la España que quiere la disolución de los Mossos d`Esquadra, la suspensión de la autonomía de Cataluña, la ilegalización de los partidos separatistas y que quieren "una España y no 17".



Durante el acto, Javier Ortega Smith como secretario general de Vox, se ha dirigido a los españoles que no están dispuestos a que se les "pisotee la dignidad", a quienes "se les caen las lágrimas" al ver una bandera de España quemada, a los pensionistas, a los funcionarios de carrera, a los creyentes, los trabajadores autónomos, a los que han emigrado y a las jóvenes madres. "Bienvenidos a la resistencia, a esta lucha en defensa de España y la libertad", ha enumerado Smith.



El secretario general ha destacado dos objetivos del partido: "Uno, que los españoles estarán primero, y dos, que juntos haremos a España grande otra vez. Viva España y viva el rey", ha exclamado ante un Vistalegre que ha coreado en numerosas ocasiones cánticos patriotas y consignas en contra de Puigdemont, entre otros. Entre los asistentes se encontraban algunos rostros conocidos como el escritor Fernando Sánchez Dragó, el periodista Hermann Tertsch o el torero Morante de la Puebla.



El lleno de Vistalegre ha supuesto "la mayoría de edad" del partido, en palabras de José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores del partido. "Vox viene a quedarse", ha dicho Lara, quien ha reivindicado las propuestas "diferentes", "originales" e incluso "arriesgadas" que sacarán a España del "marasmo" en el que está, dirigidas a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.

Una España sin autonomías

Durante el acto, varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido han resumido las 100 propuestas de Vox de cara a las próximas elecciones generales.



Para combatir a quienes desean "dividir a España", Vox propone la suspensión de la autonomía catalana hasta "la derrota y depuración" de los partidos que promueven el independentismo, formaciones que quieren además ilegalizar. Y son partidarios de acabar con las autonomías, de manera que solo haya un parlamento para toda España, con la devolución al Estado de las competencias en la Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.



Con respecto a la Sanidad, quieren una concepción integral, mediante la implantación de la Tarjeta Sanitaria única, un calendario de vacunación único, la gestión integral de las listas de espera y una cartera de servicios única en todo el territorio nacional.



En el ámbito de la Educación, proponen implantar el sistema de cheque escolar y "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos", empezando por la elección del colegio. También deberán ser los padres, según Vox, quienes tengan el derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos, aunque piden que sea obligatoria la enseñanza en español y opcional en lenguas cooficiales.



En materia social, quieren la derogación de la Ley de Violencia de Género y de "toda norma que discrimine a un sexo de otro". En su lugar, reclaman una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. En este punto, también piden la "supresión de organismos feministas radicales subvencionados".

Deportar a inmigrantes ilegales

También piden la derogación de la Ley de Memoria Histórica, al considerar que "ningún parlamento está legitimado para definir el pasado de España, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones".



Dentro de los valores de Vox, destaca el de la protección y defensa de la familia y de la vida "desde la concepción hasta la muerte", con lo que manifiestan su rechazo al aborto y a la eutanasia, proponiendo además la creación de un Ministerio de la Familia.



Durante el acto han sido recurrentes las críticas hacia el Gobierno por su política migratoria, refiriéndose varias veces a la llegada de inmigrantes como "invasión". "La inmigración no es natural cuando es ilegal", han expresado varios miembros de la Ejecutiva Nacional. Entre las medidas de Vox en este tema destaca la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen; la revisión de los tipos penales (y endurecimiento de penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, sean ONG, empresas o particulares; y condicionar la ayuda al desarrollo para que los países "acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes".



Por otro lado, son partidarios de aplicar una rebaja fiscal, del diseño y aplicación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, de apoyar a la iniciativa privada para fomentar el empleo, derogar las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y fundaciones, aplicar la cadena perpetua a terroristas, y "recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias" de los tribunales españoles frente a organismos europeos.



"Nosotros tenemos que tener el coraje de decir la verdad aunque sea políticamente incorrecta", ha resumido la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, que ha hecho un llamamiento a los españoles que están "hartos" y ha insistido en defender la identidad española: "Enseñar el amor a la patria es fundamental". El acto ha concluido sobre las 14.30 horas con el himno de España, que ha puesto en pie a todos los asistentes.