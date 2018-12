Vox niega negociaciones sobre "investidura y cuestiones pragmáticas"

Vox ha asegurado en la tarde de este miércoles que, durante la reunión entre los equipos negociadores de Vox y PP, se ha tratado "exclusivamente" la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz y no cuestiones sobre la "investidura y cuestiones pragmáticas".



Fuentes del partido han informado de que el equipo negociador de Vox, con Javier Ortega a la cabeza, y el equipo negociador del PP, con Teodoro García Egea, han concluido su reunión, la cual ha tratado temas "exclusivamente relacionados con la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz".



Asimismo, han subrayado desde Vox, en dicho encuentro no se ha hablado sobre "la sesión de investidura ni sobre cuestiones programáticas".



Por otra parte, las citadas fuentes han señalado que Javier Ortega se encuentra en el Parlamento andaluz para mantener una reunión con los 12 parlamentarios de Vox.



Cabe recordar que fuentes populares consultadas por Europa Press indicaron que, en el marco de la reunión, Egea ha explicado a Ortega Smith el acuerdo programático que su formación ha alcanzado en Andalucía con Cs, al tiempo que han abordado la composición final de la Mesa del Parlamento.



Paralelamente, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que su partido "no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces". "No hagáis caso a los especialistas en fake news ni a sus fuentes", ha añadido en una publicación de Twitter.