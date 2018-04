YoSiTeCreo, #NoEsNo o #JusticiaPatriarcal, la respuesta de las redes

La decisión judicial, por la que a los integrantes de La Manada se los condena a 9 años de prisión por abuso sexual, ha levantado una gran oleada de críticas en las redes sociales.

Desde primera hora de la tarde, los hastags más populares del Twitter en España es #YoSiTeCreo, #NoesNo, #EstaEsNuestraManada o #JusticiaPatriarcal. Además, asociaciones feministas han convocado concentraciones en multitud de ciudades españolas, en las que dejarán claro su total desacuerdo con la sentencia de la Audiencia de Navarra.

La Policía Nacional también se ha manifestado a raíz del veredicto con un claro "No es no".

Si no vale el "no" de ella, el "no" de todas... ¿qué será entonces la violencia? #YoSiTeCreo