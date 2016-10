Las informaciones sobre la creación de sociedades offshore en Panamá, ¿cree que están perjudicando la imagen del país y la llegada de nuevos inversores y empresas?

Evidentemente, la imagen internacional del país se ha visto deteriorada por estas informaciones de forma algo injusta. La mayor parte de estas sociedades no se encuentran radicadas en Panamá. El país, mediante la redacción de nuevas leyes, ha avanzado notablemente en los dos últimos años en la lucha contra el blanqueo de capitales. Como resultado de ello, ha logrado salir de la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera) en febrero, gracias al conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno de Juan Carlos Varela. Por otro lado, Panamá ha anunciado que se acogerá al sistema de intercambio automático de información tributaria que promulga la OCDE y con el que ya se han comprometido 100 países a partir de 2018. Esto supone un avance importante en materia de transparencia fiscal. En cualquier caso, todo lo acontecido no perjudicará la llegada de empresas al país y, de hecho, las cifras así lo corroboran. Los balances, activo y pasivo, del sistema bancario nacional han aumentado en el primer semestre de 2016 en un 5% y el país recibe casi el 50% de toda la inversión directa extranjera de Centroamérica. Las Agencias de Calificación han mantenido el grado de inversión para Panamá desde el año 2010 (actualmente, fijada en Baa2 para Moody’s y en BBB para Fitch y S&P).

En Panamá hay una fuerte colonia de emigrantes gallegos de primera, segunda y hasta tercera generación ¿Cuáles son sus orígenes?

Tradicionalmente, España y Panamá han sido dos países obligados a entenderse. Sus lazos históricos, culturales y por supuesto económicos, además de la posición estratégica del Istmo, cimentaron dicha unión. En la actualidad existe una sobresaliente presencia de grandes empresas y multinacionales españolas en Panamá, que dan trabajo a miles de panameños, contribuyen al desarrollo social del país y hacen grande a la Marca España. Sin embargo, antes de la llegada de éstas, es de justicia recordar a sus predecesores, es decir, la actividad empresarial a pequeña y mediana escala de los auténticos pioneros que iniciaron sus negocios y posteriormente sembraron raíces en este país. Hace más de cien años, 8.000 españoles, la mayoría de ellos gallegos, trabajaron en las obras de construcción del Canal de Panamá. Era la segunda fuerza laboral más importante después de la afroantillana. Es un dato desconocido y la historia ha sido olvidadiza con este tipo de protagonistas. Quién de aquellos emigrantes gallegos hubiera podido imaginar hace un siglo que, a día de hoy, una empresa española fuera a liderar el consorcio que ha ejecutado la ampliación del Canal de Panamá, obra de rango universal. En los años 50 y 60, muchos gallegos fijaron Panamá como fin de trayecto de su aventura migratoria. El efecto llamada hizo que se decantaran por ese destino y no por otros más tradicionales como Suiza, Alemania, Argentina o Venezuela. La mayoría de ellos se dedicaron en un primer momento a la venta ambulante (cuadros, relojes, etc.) pero sobre todo al negocio de la venta de mobiliario y electrodomésticos, a las mueblerías, llegando a ejercer un auténtico monopolio gallego del mueble en el país, que perdura hasta hoy.

Y, en la actualidad, ¿hay empresas gallegas en otros sectores?

Sí, por supuesto. En Panamá hay unas 300 empresas españolas operando y en Costa Rica algo más de 50 y, entre ellas, empresas gallegas también. Además de la habitual presencia del Grupo Inditex en ambos países, como ejemplos podemos citar a Supervisión y Control S.A. en Costa Rica, encargada de la inspección técnica de los vehículos en todo el país desde 2004, al Grupo Puentes, en Costa Rica también, a la constructora Extraco S.A. de Ourense, que está ejecutando varios proyectos públicos en Panamá, o la ingeniera Iceacsa, también en Panamá, con varios proyectos en el sector del agua y saneamiento. Finsa dispone de una sucursal para toda Latinoamérica en Panamá. Estas empresas son únicamente una muestra puesto que son varias las compañías gallegas trabajando en ambos países. Además, no podemos olvidarnos de que la presencia en ambos países de artículos elaborados en Galicia es cada vez mayor, fundamentalmente vino pero también productos de Coren.

¿Qué ventajas tiene Panamá para el asentamiento de empresas?

Panamá es un destino propicio para poder emprender un negocio. Es un país de ingreso medio-alto (12.000 dólares de renta per cápita), con un perfil que es muy diferente al que habitualmente se encuentra en la región. Se trata de una economía abierta, dual, dolarizada, con un grado reducido de intervencionismo, un peso limitado de la explotación de recursos naturales y dominada por el sector servicios. Es el país con mayor tasa de crecimiento económico de la región. El pasado año 2015, la economía creció al 5,8% y para el presente ejercicio, y el año 2017, se estima un crecimiento del 6%, respectivamente. Ello da muestra del tremendo dinamismo de la economía panameña, fundamentado en el consumo privado y la inversión pública. No hay barreras derivadas del idioma, y existen lazos históricos y culturales. En términos generales, la empresa española goza de buena imagen en Panamá. Desde 2009, empresas españolas se han adjudicado contratos en Panamá por más de 6.000 millones de dólares. Su posición geográfica privilegiada ha convertido al país en el hub de Las Américas: la conexión del mar Caribe y el océano Atlántico a través del Canal convierten a Panamá en líder de transbordo de mercancía en América, con gran capacidad portuaria y presencia de las principales navieras, además de ofrecer conectividad terrestre eficiente por ferrocarril y carretera, y contar con parques logísticos relevantes como la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico. Panamá es un país muy anuente a la inversión extranjera que, por otra parte, es uno de los motores de su crecimiento. En 2015, recibió 5.038 millones en inversión extranjera directa (IDE), un incremento de 16,9% en comparación con 2014. La IDE compensa y financia, en buena medida, el déficit comercial estructural que presenta el país. Además de generar renta y empleos, la IDE es un reflejo de la confianza de los inversores extranjeros en un territorio. Panamá ofrece un marco seguro y fiable para la inversión con incentivos fiscales y laborales. Goza de estabilidad jurídica y política relativamente aceptable. Además, España tiene suscrito con Panamá un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y un Convenio para evitar la doble imposición.

¿Qué sectores presentan mayores oportunidades para las empresas españolas y gallegas?

Panamá es un manantial constante de oportunidades para las empresas españolas y gallegas. El Gobierno lanzó al inicio de 2015 un plan quinquenal (2015-2019) de inversiones públicas dotado con 20.000 millones de dólares (casi el 50% del PIB anual). Como consecuencia de ello, son continuas las licitaciones públicas en sectores como el transporte e infraestructuras viales, agua, saneamiento, hospitales, etc. Las empresas españolas participan constantemente en estas licitaciones y resultan adjudicatarias frecuentemente. La intensa experiencia acumulada por nuestras empresas en España en años previos y su gran diversificación internacional hace que gocen de gran capacidad técnica y solidez en diversos sectores que van desde la ingeniería y construcción, al sector energético, transportes, telecomunicaciones y tecnologías de la información. A corto y medio plazo, las oportunidades para empresas españolas y gallegas se concentran en los sectores de infraestructuras, logística y energía. Son numerosos los proyectos que se van licitar y desarrollar en estos sectores. Mi conocimiento del tejido productivo gallego me permite aseverar que sus empresas están altamente capacitadas para abordar los mercados de Panamá y Costa Rica con garantía. A aquellas empresas con dudas les aconsejo que se apoyen en las facilidades que la Administración pone a su disposición, en ICEX y en el Ministerio de Economía y Competitividad y, en el caso de Galicia, en el Igape y en la Consellería de Economía, que me consta realiza un sensacional trabajo.

¿Cómo apoya la Embajada a las empresas españolas que quieran iniciar actividad o establecerse en Panamá y Costa Rica?

Nuestra actividad al respecto es ingente y difícil de resumir. Desde la Embajada, el apoyo a las empresas españolas es integral, independientemente de la fase en la que se encuentren en su proceso de internacionalización. Para aquellas empresas que quieran iniciar, expandir y/o diversificar su actividad en el exterior la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad tiene un amplio abanico de instrumentos de apoyo, incluyendo apoyo financiero, a su disposición. Las empresas pueden consultar esta batería de herramientas por medio Venta Global de ICEX España Exportación e Inversiones que ofrece, de forma integrada, todos los servicios y el conocimiento de la Administración General del Estado para impulsar la internacionalización. A través de un canal único, directo y accesible proporciona los recursos de la propia Secretaría de Estado de Comercio, de ICEX, Cofides, Cesce, Enisa, CDTI e ICO. En la Embajada somos informadores, gestores y, en algún caso, ejecutores de estos instrumentos. Organizamos misiones comerciales directas e inversas, elaboramos documentación comercial de interés como estudios de mercado y notas sectoriales, prestamos servicios personalizados de pago a las empresas, con una valoración generalmente alta, contestamos a infinidad de consultas por escrito sobre ambos países (más de 200 en 2015), etc.Además, realizamos, en colaboración con la Unión Europea, un análisis y seguimiento de las numerosas licitaciones públicas para que las mismas se ajusten a la legislación vigente y a los Tratados Internacionales y nuestras empresas puedan, así, concurrir con garantías en igualdad de condiciones. Es una labor ardua pero da sus frutos. También prestamos apoyo a las empresas ya establecidas en Panamá y Costa Rica, fundamentalmente en sus contenciosos con las instituciones, que son frecuentes. Así mismo, asesoramos modestamente a todas aquellas empresas que nos solicitan información a la hora de iniciar su actividad en ambos países.

El Ministerio de Economía y Competitividad organizará una Misión de Inversores a Panamá a finales de este mes de octubre.

Sí, efectivamente y aprovecho para animar a las empresas gallegas a participar en esta Misión de Inversores a Panamá que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá los días 24,25 y 26 de octubre. La misión estará centrada en los sectores de infraestructuras, logística y energía. El evento contará con la presencia de empresas de Panamá y autoridades españolas y locales y constituye una magnífica oportunidad para explorar oportunidades de negocio. Las empresas españolas y gallegas que lo deseen podrán participar en ruedas de negocio con agendas individualizadas de entrevistas con empresas locales, además de recibir apoyo institucional, documentación a medida, asistir a paneles con expertos, etc. El grado de satisfacción de las empresas asistentes a estas misiones es superior al 90%. Para informarse al respecto pueden contactar con ICEX España Exportación e Inversiones.