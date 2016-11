Araceli Villar: un concepto de estética basado en las emociones

Araceli Villar Centro de Estética es un lugar especializado en estética y belleza en Ourense, aunque con el concepto diferente al de otros centros similares puesto que aquí el bienestar y la salud integral de sus clientes es su prioridad.

“Es mi vida y mi historia”, comenta Araceli Villar al ser preguntada por la génesis de este proyecto personal que comenzó hace 25 años. “Siempre quise hacer esto aunque poco a poco me fui diferenciando del concepto de la estética tradicional y dirigiéndome hacia la estética desde la salud. Ahora está muy de moda este concepto pero hace 20 años era un tema que no se trataba y a mí la estética que se hacía en aquella época no me gustaba. En todos los tratamiento que ofrecemos, trabajamos la parte emocional de la persona puesto que son las emociones las que nos sostienen en el día a día. La estética sin una vida interior sana no sirve para nada. Por ejemplo, en nuestro tratamiento adelgazante, lo que tratamos es que la persona corrija los malos hábitos. Si yo me quiero, me cuido”, comenta.

La formación de Araceli Villar está marcada por la medicina tradicional china y posteriormente por el ayurveda. “En aquellos tiempos, eran cosas que sonaban raro. Ahora, por ejemplo, volvemos a darle importancia a la terapia manual. Mi concepto es la mano y la palabra, tratamos de buscar el equilibrio entre la estética y la palabra. Es una opción, frente a la aparatología, que también tenemos”, comenta, añadiendo que “por ejemplo si una persona viene para solucionar un problema de grasa abdominal, le damos consejos de alimentación, le aplicamos técnicas de acupuntura, etcétera. En un caso así se dan cita varias cosas. El objetivo es convencer a la persona de que este es el mejor camino y de que va a salir de nuestro centro con una mejor salud. La maquinaria no es la panacea”.

Araceli Villar también reflexiona sobre el sector de los centros de estética y afirma que “si existen tantos es que hay demanda. Hay muchas franquicias que aplican protocolos muy estandarizados que son muy alejados al mía, que son personalizados”.

En los últimos años también se ha producido un cambio en el perfil de cliente que acude al centro. “Hace 25 años, el público femenino era mayoritario y en la actualidad ya hay un 30% de hombres. Los chicos más jóvenes vienen a sesiones de depilación y masaje mientras que hay un hombre de 50 que demanda las curas de belleza que es un tratamiento integral que se suele regalar mucho. En ocasiones vienen en pareja”, comenta Araceli que está también trabajando en la creación de blog en la que dar consejos, fórmulas ayurvedas, etcétera.